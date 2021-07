La creatividad de LLYC cosecha nuevos éxitos internacionales

LLYC sigue sumando galardones. “Invisible Soledad», la campaña del área de Consumer Engagement para BBK, acaba de lograr una Plata en los New York Festivals Advertising Awards 2021. Ha sido en la categoría Outdoor: Best Use. Este prestigioso certamen, que se celebra desde 1995, reconoce los trabajos más creativos en todo el mundo que son valorados por los más de 400 miembros del jurado que selecciona la mejor publicidad del año.

“Estamos muy contentos de que el recorrido internacional de Invisible Soledad siga adelante porque eso supone que su mensaje social contra la soledad no deseada también lo hace”, afirma David González Natal, Socio y Director de Engagement,

“Invisible Soledad» acumula ya 47 premios. Ha sido galardonada en el último año en más de media docena de certámenes nacionales e internacionales, los principales del sector. Entre ellos los Cannes Lions, CLIO Awards, International Andy Awards, Brand Film EMEA, SABRE Awards y El Ojo de Iberoamérica.

“Ciao 2020”, también premiada

Además, en las últimas horas LLYC ha obtenido un Bronce en los EMEA Inspiring Workplaces Awards 2021 con “Ciao 2020”, el proyecto creado por el equipo de Talent Engagement y producido por Estudio Creativo para Ikea.

La categoría premiada ha sido Inspiring communication, que reconoce aquellas iniciativas desarrolladas para inspirar a los empleados mediante acciones de comunicación interna.

Conocidos anteriormente como Employee Engagement Awards, estos premios reconocen las mejores empresas para trabajar así como las estrategias de comunicación ejecutadas para el bienestar de los empleados.

