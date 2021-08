La carne de cerdo que llega al mercado es inofensiva y sana para el consumo humano

A través del Ministerio de Agricultura, el Gobierno mantiene la vigilancia y los controles

sobre las crianzas porcinas.

Santo Domingo. Al brote de fiebre porcina africana que afecta a una parte de la población porcina

del país, las autoridades del Ministerio de Agricultura le hicieron frente rápidamente, tomando la

difícil pero responsable decisión de sacrificar hasta la fecha el 4.6 % de la población de 1.1

millones de cabezas de cerdos contagiados o en riesgo de serlo.

A pesar de esta situación, el sector porcicultor ha podido seguido abasteciendo el mercado por su

amplia producción, a sabiendas que la enfermedad del cerdo no se traslada de ninguna forma al

ser humano, tal como aseguran además los especialistas de la salud.

Consultado al respecto, el médico endocrinólogo Edgar Mañón fue enfático al afirmar que “no hay

que tener miedo al ingerir la carne de cerdo ya que ninguna enfermedad porcina se transmite al

ser humano; además, los grandes productores de carne cerdo aplican todos los controles

necesarios y siguen rigurosos procedimientos de sanidad para garantizar la calidad de este

alimento”.

En tanto que la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), a través de su presidente

Mario Lama, manifestó que “las grandes cadenas de supermercados solo se suplen de granjas

formales que operan con altos índices de higiene y sanidad, en las cuales no se detectado ningún

caso de fiebre porcina”.

La entidad forma parte de la Coalición RDUnida que reúne desde junio pasado a diversas

organizaciones empresariales, comerciales, sociales y de la construcción, para tratar y mitigar

desde todos los sectores la situación de alza de precios que se vive en el país en los últimos meses

debido a los efectos de la pandemia en las economías y mercados mundiales.

A través del Ministerio de Agricultura, el Gobierno mantiene la vigilancia y los controles sobre las

crianzas porcinas, luego de establecer un cerco sanitario alrededor. La labor de depuración de los

cerdos contagiados no se detiene ni se detendrá hasta erradicar el brote de la enfermedad, y tiene

el aval de técnicos de la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación.

Por lo tanto, el consumo de carne de cerdo es seguro e inofensivo para los dominicanos, sumando

también el hecho, si quedan dudas, de que la carne que entra al mercado proviene de cerdos

sanos y aptos para venderse normalmente en supermercados y otros puntos de expendio de

alimentos.

El cerdo afectado no llega al mercado y mucho menos a los consumidores, antes se saca de

circulación. Por eso, el Gobierno está acudiendo en apoyo de los porcicultores y hasta ahora ha

desembolsado más de 350 millones de pesos para compensarlos a precio de mercado por sus crías

afectadas.

Ante el anuncio del brote porcino la tendencia de algunos consumidores fue a detener su ingesta,

aunque está probado y comprobado en términos biológicos y epidemiológicos que la enfermedad

no se transmite de los cerdos a los humanos de ninguna manera. El cerdo en sus distintas

preparaciones no representa riesgo alguno para la salud humana.

17.9 millones de pollos mensuales al mercado

En ese contexto, ha aumentado el consumo de la carne de pollo, otro alimento básico de la dieta

dominicana, provocando una relativa carencia de carne blanca en algunos puntos de venta del país

en las pasadas semanas.

Sin embargo, el país se encuentra en estos momentos en un nivel de producción de pollo y huevos

nunca antes visto. De una marca de 17.9 millones de pollos mensuales que entran al mercado,

para el presente mes de agosto se proyectó una producción de 18.3 unidades de pollo para suplir

la demanda local, lo que representa una salida de 620,000 pollos diarios desde las granjas.

Unos meses atrás, apenas en enero de 2021, la producción se mantenía en 16.5 millones de

unidades. La Asociación Dominicana de Avicultores declaró recientemente que niveles de

consumo como esos solo se registraban “en temporadas de mucha demanda” como la de

diciembre.

También se decidió la diligente intervención del Ministerio de Agricultura y del Inespre,

autorizando la importación de pollo para garantizar la estabilidad del producto en el mercado

nacional. Inespre venderá a 125 pesos la unidad de pollo importado en sus bodegas móviles que

circulan por los barrios.

En la actualidad se está a la espera que el organismo autorizado para hacer la importación, el

Inespre, cumpla el proceso de rigor a través del portal de la Dirección de Compras y

Contrataciones Públicas para la adquisición de pollos para importación.

“Aunque se autorizó la importación de carne de pollo para garantizar la estabilidad del producto

en el mercado nacional, por disposición de nuestro Gobierno, nuestro deber es hacer esa

adquisición respetando los parámetros legales”, afirmó Iván Hernández Guzmán, director del

Inespre, sin confirmar el plazo para la llegada al país de este producto.

Los productores avícolas y las cadenas de supermercados, cada uno por su lado, han garantizado

el abastecimiento de este alimento y el precio. Los productores despachan a 60.75 pesos la libra

del pollo matado y los supermercados lo expenden entre 71 y 74 pesos la libra.

Con estas medidas, el Gobierno asegura la estabilidad del suministro de la carne blanca, que

contiene la proteína de mayor consumo en el país, y se siguen superando las situaciones difíciles

que ha enfrentado el país, junto a todos los sectores productivos unidos, comprometidos por el

bienestar social y una mejor calidad de vida para la ciudadanía.