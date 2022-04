La brillante iniciativa del presidente Luis Abinader, de cambiar el sistema de transportar pasajeros en decadencia

POR HECTOR RAMON ZAPATA

SANTO DOMINGO Indudablemente que la brillante acción del Gobierno de enfrentar con sabiduría, astucia, de buscarle con postura decidida a enfrentar a lo que se hacía incierto desde todo punto de vista el transporte en el Gran Santo Domingo, debido al fracaso con las demás Administraciones anteriores que prácticamente los dirigentes choferiles de la época, hoy son ricos empresarios del transporte sobretodo urbanos hacían sus famosas intranquilidad a las masas de pasajeros, esos Gobiernos por el chantaje ascendían a las demandas lograban sus objetivos, pero nadamas era para un grupito de vividores del Transporte dejando lánguido a la gran mayoría, lo que luego nuevamente se convertía en nueva pesadilla porque se agrupan lo que quedaban fuera de la repartidera entonces surgían al tiempo con otros conflictos, lo que ahora por medio del diálogo constructivo, sincero, y sin ofrecer las inmensas prebenda de anteriores, el presidente Luis Abinader les a ofrecido salida viable en la que todos como hermanos se benefician han podido convencer a un sector social tan difícil y mefistofélico-

Empero, con la nueva medidas sociales, con mucha sabiduría dejarán atrás el sufrimiento de la gente que usan en todo momento el Transporte colectivo, entonces iniciadas desde hace meses, con la introducción de los Corredores de autobuses nuevos, cómodo con aires, con una seguridad increíble, ¿por qué es bueno? les contamos pues incluso las personas que van a bordo no saben ni se dan cuentan que el más mínimo movimiento que se haga dentro y hasta por los alrededores de los lados afuera de los buses con la tecnología de punta tienen se graban con miniatura de cámara así hay más Seguridad, tanto para los choferes como los clientes que se montan.

Todavía continúan sucediendo pero inmediatamente se complete definitivamente como en los tres corredores que ya están en marcha no se volverán a ver tanto desgracias, bochornosa con la delincuencia, que muchas se veces que son hecha por muchos mequetrefe de choferes perversos que se montan en los carros y buses pequeños eran una inseguridad increíble, ahora con esa implementación con muchas habilidad e inteligencia del mandatario que a medida que se vayan creando más Corredores con esos buses grande, la imperante situación del tránsito en el Gran Santo Domingo, mermará grandemente la odiosa e implacable situación.

Creemos que con esta medidas fehacientes acción realizados con los demás Corredores en casi todas las rutas se terminará el amargo sufrimiento de los pasajeros haciendo grande colas desde muy tempranos de la mañana y en horas de las tardes cuando salían de sus labores cotidianas, muchas veces oh porque los dueños del país como solían hacer a los miserables choferes en las rutas colectivas paraban el transporte, con paros constantemente con razón y sin razón de ser.

Pero tenemos la fe y esperanza como los mismos que están siendo afectados en todos los sentido de la palabra, que a medida que el Jefe de Estado vaya reduciendo esta podredumbre situación todo con la ayuda de Dios, se irá tomando otro rumbo del blanco prometido y un progreso hacia un mejor porvenir en esta rama.-

Los pasajeros casi siempre cuando usaban los paupérrimos carros de conchos se ensuciaba o todavía ocurre los mismos con todas las ropas, otros cuando llovía se mojaba casi por completo dentro de un supuesto automóvil y dentro de una asquerosa buses pequeños, con esta nueva acción en el transporte colectivo no se verán.

Mientras que los choferes automáticamente pasarán como tal son socio y a medidas que vayan formando las cooperativas que son de las exigencia que les hace el Gobierno, dejarán de seguir como esclavos estos dirigentes empresarios ricos que deben ir formándose, además cobran un salario por sus labores como guía del volante en los buses, tienen el mismos derecho es así, este caso se puede ver en este momento con los tres corredores de las rutas que están ofreciendo el servicios andan cómodo, con aire 24-7, no trabajan tantas horas maltratándose, no será mejor cuando ya esté definitivamente resuelto, porque el servicio que hasta el momento ofrecen con esos carros ya no son apropiado, para el tránsito, los choferes con malos olores antes con los inservible vehículos que ofrecen a la ciudadanía, digo en muchas rutas no hay otros, por ende la mejor opción es que todos los dirigentes sindicales del transporte lleguen a un gran acuerdo con el Gobierno, cambiar el carro nuevo por nuevo esos es una trampa de los dirigentes sindicales es que hagan como la propuesta que el Gobierno les están ofreciendo ahora, porque serán todos beneficios. Sin embargo, parece entrará en razonamiento por bien de sus choferes, que quieren tener una vida más sanas y equilibrada entonces dejar atrás la rebeldía la verdad los están convenciendo pues resulta, según de las versiones que han surgido del dirigente empresarial choferil más testarudo-polémico y arrogante Juan Hubieras qué pronto vas a sentarse en a dialogar con el sector Gubernamental, para tomar el sistema que está ofreciendo el Gobierno, por el bien de todas las clases y los pasajeros

Se dice que Hubieras entrará a ese e sistema de los corredores de rutas con autobuses nuevos que el Gobierno les sirva de fiador, que las autoridades tienen que poner bien claro sí hay negociaciones porque ese caballero no es nada fácil, y el ejemplo lo ocurrido el pasado con las Guaguas pequeñas que el Ayuntamiento del Distrito nacional fue su garante y nunca la pagó, y eso que tanto habla de corrupción e impunidad este señor y eso que no es perversidad y una estafa pública.

Pues la mejor forma de resolver los conflictos es cuando hay interés de ambas partes entonces se toma el diálogo sincero, con objetivos comunes de lograr salida productiva y sin podredumbre como la está buscando el Gobierno para tratar de salir de esta crisis tan bochornosa.

Ahora se escuchan las protestas de los usuarios pero para ofrecer un mejor servicios y la seguridad del pasajero hay que sacrificarse según ellos está muy caro pagar RD$ 35 pesos, pero son muy lejos las distancias, van cómodo, seguro si tienen su razón, ocurre que para el buen sostenimiento de este transporte, porque la verdad hay que decirla, tienen que pagar los choferes que además pasan a ser socios y los mensual pagar los financiamientos esos autobuses, el Gobierno no tiene que pagar el compromiso de esos empresarios del transporte.

Con el caos el desorden en el transporte urbanos que nunca en ningún otros Gobernantes no tomaron el camino de solucionar esta situación, desde la llegada al Poder del presidente Luis Abinader uno de sus anhelos en el Gran Santo Domingo es seguir mejorando y dar una salida de comodidad en desarrollo vial para que la ciudadanía, respire mejor, entonces con la con las negociaciones se ha puesto en marcha logrando acuerdo valioso con los dirigentes ahora empresariales para poner fin a esta diablura situación. pero también en Santiago de los Caballeros con la instauración del monorriel, que se inició recientemente su edificación cuando hay interés político de un Gobierno por resolver las problemas que aquejan a los poblaciones, que a veces se hacen verosímil, para resolverse pero tan perfecta si se quiere resolver.

Por otra lado, después que este Gobierno inició la sabia ideas de trabajar en resolver los problemas sociales conjuntamente con el sector público-privado como en este caso con la introducción de los buses grandes por los menos en 20 rutas emblemáticas del Gran Santo Domingo, se dio cuenta que la mejor manera de resolver los conflictos muy angustioso en el transporte urbanos popular, quienes en el pasado se han adueñados de las rutas vehicular pública, entonces que hizo fue una de brillante decisión, la alianza como viene haciendo con otros sectores sobretodo en el área del turismo, y con los dirigentes-empresarios del volantes y hacerle propuesta sana, sincera, en la que sean factible para ambas parte, no poner en el práctica carros, sino Autobuses grande y donde la parte serán muy ganancioso así pueden ayudar a resolver la graves crisis del tránsito, darle la facilidad de cada chofer público que están en las rutas se conviertan en asociado o cooperativista, también participen como dueños, de los autobuses, solamente que el Gobierno les ofrezca la facilidad de las rutas, que ellos compren sus buses sirviendo de garante y ellos mensual paguen las deudas, luego que terminen, ellos tendrán el control absoluto, lo tienen ahora no igual, luego solamente seguir dando un buen servicios colectivos sin la quejas de la gente y pagando, los impuestos ese transporte colectivo, tendrá un final provecho y desaparezca una vez por todas, la amargura, y la pesadumbre.

El caos, el desorden, en las vías por las famosas huelgas, y paros que encabezaban Antonio Martes, Juan Hubieres, y las demás recua de “supuestos Sindicalistas-ahora empresario del transporte.”

Pues ricachones supuesta luchas consiguieron convertirse muy populares en el seno del pueblo ser uno en el tiempo atrás Diputado a pesar de todas las travesura muy graves y cuestionada por la sociedad, pero así son las cosas muchas veces por la ignorancia de la ciudadanía que al momento de ofrecer su voto no saben elegir a su autoridades, miren ahora el otro es Senador por la provincia Santiago Rodríguez, que bien se han hechos ricos a costilla de choferes primero para cada uno ellos entrar a una ruta que repito no son de los “Jefe Indio” se adueñaron por culpa de los Gobiernos anteriores, que para evitar que no les hicieran huelgas y paros. se hicieron de la vista gorda.

Sin embargo, logrado sus objetivos con las de grandes prebenda, y los choferes se quedaban lánguido esperando sus beneficios y nada, eso si para entrar a las rutas tienen que pagar una suma de dinero indeterminada, y para que no sean expulsado donde se buscan el pan de sus familiares tienen que hacerle el juego, a esos malignos empresarios del transporte urbanos- interurbanos, pero ahora con esta iniciativa del Gobierno esa práctica bochornosa serán dueños y socios.

Tienen además sus pensiones aseguradas, entrar

ha los planes de vivienda que bien.

Por ende esas ideas diáfanas más efectivas en favor del pueblo y los infelices choferes quedarán atrás para siempre no tendrán que dar grandes sumas de dinero, dependiendo de las rutas que aspiraba cada chofer, además los chantajes que hacían al Gobierno de turno convirtiéndose en una pura corrupción, el presidente con brío y voluntad vas a revolver esta pura desgracia.

Ahora cada conductor de esos buses, son personas muy decente contrario a como sucedía anteriormente, andan muy limpio con aires acondicionados todo el tiempo, todo en orden, mirad pues cómo cambian las cosas cuando hay voluntad política, de solucionar sin llegar a la presión social, en un Gobernante interesado en que la situación de la gente que dieron los votos para llegar al Poder les soluciones sus situaciones aunque sea medianamente.

Con esta maravillosa acción valiente del presidente Abinader y su equipo del Gabinete de Transporte Colectivo, es por primera vez sin torpeza y enfrentamiento entre el Gobierno y con un sector social tan difícil, pero tan bien importante por el servicio que ofrecen al pueblo, de que había una desorganización horripilante del transporte urbanos, aun todavía no es que se ha solucionado sino las autoridades están dando los pasos para que estos se resuelva para siempre y con grandeza, e inteligencia con firmeza resolver estas podredumbres que quienes más sufrían grandemente las consecuencias perversas eran la gente más pobres, las personas de clase media baja, quienes más usan el transporte urbano popular.

Pero este moderno servicios colectivo pensamos que ya no se volverán a ver esta perversidades en las vías causada por intereses propios, pues ahora tendrán cada socio de esos vehículos tener la obligación de velar por un mejor cuidado son sus patrimonio digo luego que los paguen los buses, pero también reciben su sueldo por el servicios que ofrecen, los horarios son muy puntuales, no trabajan tantas horas, tienen un seguro médico para ellos y sus familiares, ¿es mejor ahora que en el pasado? Creemos que es mejor ahora que lo que ganaban en esos destartalados carros que tenían. Espera que con este gigante cambio del transporte se termine por siempre el maldito desorden, y que todavía siguen haciendo estos indeseable choferes, esperemos hay que esperar con las demás rutas se convertirán en rutas de corredores de autobuses moderno transiten en las avenidas del Gran Santo Domingo.

En sentido general sí que ahora hay un Gobernante con sabiduría, con sentido común y en favor de la sociedad dominicana, hasta los extranjeros que noten este nuevo estilo quienes viven en esta patria más respeto, y que poco a poco las cosas se están poniendo donde tienen que estar con estos avances se vienen dando sin caer en un salto al vacío, sino con precisión para resolver lo que la colectividad ciudadana necesita y anhela cada vez más.

Entonces con los ya existentes tres corredores de autobuses del Gran Santo Domingo, que son las aspiraciones del

Gabinete de Transporte, naturalmente con él apoyo decidido del presidente Luis Abinader, se sumarían otros 16 para integrar el plan de movilidad urbana que viene llevando a cabo el gobierno para un mejor Progreso y aunque haya más caos por lo menos no sean como las situaciones de transportes insignificante, ahora.

Sin embargo, con esta atractiva y admirable e inteligencia la acción del Gobierno, el cual no ha tenido ni tiene que poner dinero en esa adquisición de esos autobuses sino que ellos ofrezcan la garantía para que de este sector privado lo tengan, que tienen el innegable compromiso de comprar los buses y pagarlo.

Como se ve este Gobierno está decidido firmemente buscarle una solución definitiva y se pare un poco con estos malditos tapones, el desorden colectivo. Pero creemos que al momento que se haya completados todas rutas como viene implementando, para solucionar ignorancia y peste en las vías, entonces el Gobierno ya no tendrá enfrentamiento los conflictos, ni los reclamos tampoco se volverán a ver las perversidades de los ignorantes choferes falta de respeto, educación, y disciplina, pero ahora tendrán que someterse a ciertos patrones sociales, primero tienen que hacer varias preparaciones y reglas morales, saber conducirse mejor, saber tratar con muchas cortesía hablarle a los pasajeros, esos modales se están viendo en las tres rutas que se implementado este servicios en marcha, que bien porque ahora quizás no vuelvan a caerse en ese entorno inmoral como se veían en las vías.