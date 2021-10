LA BOMBA DE UNA REFORMA FISCAL

Debemos tener presente y saber que todas las reformas fiscales, solo son para beneficios de sectores poderosos enquistados en el poder, como señalaba en mi artículo anterior, y como lo es esta clase empresarial burguesa oligarca y no para los más necesitados que somos el pueblo masacrado por la misma y lo que vamos a sufrir la consecuencia en carne viva de esa brutal bomba de tiempo que es llamada ´´la reforma fiscal´´.

Si la misma reforma no fuera del beneficio propio de estos grupos políticos oligarca empresarial ellos jamás la aplicarían, porque ellos lo que siempre buscan es beneficiarse, para cebarse como puerto gordo. Porque de no obtener ellos un gran beneficio no sería aplicable la misma.

Porque dicha reforma fiscal no es solamente que para subirle aún más la canasta familiar a los pobres, a los más necesitados que tienen ya el estómago sellado de pasar hambre. La misma reforma debería ser más bien que, para reducirle el alto sueldo a los funcionarios del gobierno, a los Congresistas, quitarle las exoneraciones, las prebendas, el barrilito, el desenfrenos desmedidos que tienen nuestros Legisladores y el derroche de dinero los cuales deben llegar al pueblo y no a sus bolsillos para mal gastarlo.

A los Ayuntamientos reducirle dicho presupuesto, que no hacen nada por igual que los Congresistas. A las ONGS, que reciben miles de pesos al mes para nada, entonces estos gastos así, son lo que debería tomar en cuenta dicha reforma fiscal, y no que la misma sea solo para perjudicar a este pueblo.

Debemos tener en cuenta para dicha reforma fiscal, los millones de pesos que se le dan a los partidos políticos mensuales, lo cual es una clara corrupción y un crimen de estado, porque el mismo no está contemplado en la Constitución.

Las exoneraciones y la gasolina que se le da a los empresarios y a las empresas estatales y a los sindicalistas, a esos es que debe aplicarse dicha reforma fiscal, y no a este pueblo necesitado.

La misma reforma fiscal debería ser para el aumento de sueldos a los profesionales liberales más necesitados del país, como los son los médicos, enfermeras, empleados públicos, obreros, maestros, los cuerpos castrenses y policías, los cuales ostentan un sueldo de miseria, algunos de ellos cometen actos delictivo para compensar su salarios pírricos que no le alcanzan para poder subsistir. Ahí es que debe iniciar dicha reforma fiscal, piensen en eso señores empresarios oligarca, comiencen por ahí y así si tendremos una verdadera reforma fiscal si es lo que ustedes desean hacer una verdadera reforma. Y no hacerla para ponerle más impuestos al pueblo que no aguanta un impuesto más. Y de lo contrario imponerle todas esas alzas a este pueblo estaríamos atizando la tea de la llama que incendiaria este país que ya no aguanta: ´´la bomba de una reforma fiscal´´.