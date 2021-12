Junta de Vecinos El Rosal e Invett denuncia Ayuntamiento de Santo Domingo Este comete graves irregularidades en procesos electivos

.

“ no gozan del privilegio de la comunidad, nadie les conoce y esto no lo vamos a permitir. El atropello que tiene el ASDE es algo inusual , estan violando la ley en nuestros sectores. Nos han cerrado las puertas “

“El ASDE ha incurrido en procesos dilatorios con la intención de favorecer a ciertas mal que habitan aquí en la comunidad y los quieren imponer a la fuerza , sin contar con el voto de la persona , quieren convertir las Juntas de Vecinos en un Botin Politico, lo cual no lo es, las Juntas de Vecinos se rigen por el voto de las comunidades, no se traén personas de otros lugares a decidir procesos de una comisión electoral, no se traen personas de un partido a una comunidad a la cual no pertenecen a elegir en esas cosas, sino que es la comunidad que elige a las autoridades pertinentes del lugar.”