Jumbo presenta nueva colección Mondino by José Jhan

Por primera vez José Jhan incursiona en la moda femenina e infantil, con una nueva propuesta que invita a disfrutar el verano eterno de nuestro país en familia con una variedad de piezas intercambiables entre sí para hombre, mujer y niños y niñas.”

Santo Domingo, RD. – Caracterizado por su continuo apoyo al talento local, Jumbo presenta la sexta colección bajo su marca propia “Mondino” de la mano del destacado diseñador dominicano José Jhan. La colección “Eterno Verano Mondino by José Jhan” es una propuesta 100% dominicana basada en la filosofía optimista del diseñador, dónde nos exhorta a ver la vida de manera más positiva con el emoji de la carita feliz como protagonista.

En esta nueva propuesta el diseñador debuta con diseños en el renglón femenino e infantil, presentándonos una colección con piezas intercambiables entre sí con una paleta de colores pasteles. La propuesta incluye camisas, pantalones, trajes de baño, alpargatas, calipsos, gorras y bolsos, tanto para el hombre, la mujer, niños y niñas.

Con “Eterno Verano Mondino by José Jhan” queremos que la positividad y la felicidad se lleve dentro de cada quien, es decir que el mensaje «always happy and smiling» se transmita a la vida diaria de cada persona que use estas prendas”, compartió el diseñador José Jhan.

Como en todas sus colecciones, José Jhan se hace acompañar de otros artistas locales que sumen a su proceso creativo y así continuar resaltando el talento dominicano. Este año no es la excepción y repite la colaboración con la diseñadora gráfica Norca Amézquita y su marca “Media Isla” a cargo de los t-shirts. Así mismo, colaboró con la marca de accesorios dominicana “Navy Crew” para unos bolsos de edición limitada.

“Esta colección es la primera vez que José Jhan diseña para toda la familia. Nos sentimos orgullosos de continuar marcando tendencia al presentar una colección divertida en donde permea la esencia de la felicidad y el bienestar, ofreciendo al público opciones alegres y de moda, a precios asequibles”, expresó Cristina Cuadra, Vicepresidente Comercial de Textil de Centro Cuesta Nacional.

Con el lanzamiento de esta colección, Jumbo sigue reafirmando su compromiso de apoyar el talento de diseñadores de moda, ilustradores, diseñadores gráficos, entre otros artistas y su apuesta por la industria de la moda dominicana. Al adquirir una de estas piezas contribuyes al desarrollo del país.

La nueva propuesta de “Verano Eterno Mondino by José Jhan” está disponible en todas las tiendas Jumbo a nivel nacional desde el pasado 3 de septiembre.