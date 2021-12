Julio César Valentín: “Francisco Domínguez Brito representa la honestidad, decencia y la esperanza del PLD”

SANTIAGO. – En un concurrido acto este viernes en la ciudad de Santiago, el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Valentín, ofreció su apoyo al proyecto presidencial de su compañero Francisco Domínguez Brito.

Dijo estar convencido, que de quienes compiten en estos momentos, Francisco Domínguez Brito, es quien más se aproxima a los ideales y valores del líder que lo sedujo a la actividad política, el profesor Juan Bosch.

“Voy apoyar a esta persona, y hay que reconocerlo, por su honestidad, porque es alguien decente, solidario, humano, sensible y sencillo. Respaldo porque estoy convencido, convicto y confeso, que es del bando que refería José Martí, que aman, fundan y construyen”, sostuvo Valentín.

Manifestó, que, si el PLD deposita la confianza en los hombros de Francisco Domínguez Brito, esa organización tendrá la oportunidad de corregir, avanzar, recuperar, construirá, amará y hará crecer la esperanza de que es posible estar en la política, hacerlo con decencia y con ganas de servir, incluir y no destruir.

De su lado, Francisco Domínguez Brito, agradeció el apoyo de quien denominó su amigo y hermano, en este camino que, a su juicio, deberá llevarlos a subir juntos las escaleras del palacio presidencial.

“Nos llena de orgullo contar con su apoyo y con su liderazgo, no solo en Santiago, sino en todo el país. Cada día más este proyecto presidencial se fortalece con figuras de primer nivel, de talento, de preparación y, sobre todo, de altos estándares morales y políticos”, expresó.

Al detallar las principales calamidades por las que atraviesan las familias dominicanas en lo que va de gestión de este Gobierno, indicó, que el pueblo dominicano tiene que volver a ser la prioridad número uno de la agenda “ustedes tienen que ser los primeros, y eso Julio César Valentín lo sabe, lo defiende y lo hará saber al país entero”.

Junto al secretario de asuntos internacionales del PLD, pasaron a respaldar las aspiraciones de Francisco Domínguez Brito: Los diputados Benedicto Hernández y Juan Manuel Ventura; Hilario Fernández, alcalde de Jánico; los presidentes municipales, Nelson Rodríguez, Salvador Sánchez, Agustín Báez; los regidores Domingo Vargas, Pedro Durán y Yahaira Trinidad; Elías Pérez, empresario; los dirigentes Jorge Moronta y César Ramos.

Así como también, el director municipal de El Caimito, Remy Peralta; los miembros del comité central del PLD, César Moya, Francisco Matos, Lidia Peña, Roberto Espinal y Salvador Pérez; los ex directores municipales, Papo Jorge, Rafael Payamps, Manuel Castillo, William Ventura, Marino Luciano y Samuel Peña; el ex alcalde Leo Abreu; los ex regidores, Mayra Rodríguez, Héctor Martínez y Mochy Díaz; José Alejandro Parra, presidente de intermedio; Dr. Eliel Rosario, vicepresidente nacional del Colegio Médico Dominicano, entre cientos de dirigentes, amigos y colaboradores del ex senador por Santiago.