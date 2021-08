Isaías Tejeda llega en cambio al Escogido desde las AC

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido continúan con su proceso de fortalecer su escuadra para la temporada 2021-2022 de la Lidom y han adquirido al inicialista Isaías Tejeda desde las Águilas Cibaeñas, cediendo al receptor Julio Esteban Rodríguez.

Tejeda en el campeonato pasado con las Águilas militó en 17 juegos en los que bateó para .296 (54-16), con .356 de porcentaje de embasarse y .444 de slugging, incluyendo 5 dobles, 1 jonrón y 6 impulsadas.

El bateador derecho de 29 años también posee experiencia invernal en Venezuela con los Tiburones de La Guaira y los Leones del Caracas. Incluyendo su participación con el conjunto cibaeño, Tejeda posee una línea ofensiva de .314/.386/.497, 16 cuadrangulares, 37 dobles y 79 empujadas en 137 encuentros de ligas otoño-invernales.

Este año participó con los Algodoneros de Unión Laguna de la Liga Mexicana de Béisbol, donde pegó 14 vuelacercas, empujó 62 y tuvo una línea ofensiva de .324/.432/.574 en 60 partidos.

El movimiento de Tejeda eleva a seis la cantidad de intercambios de peloteros que ha realizado el Escogido en esta temporada baja.

El 18 de febrero los melenudos recibieron a Harol González (PD), Ibandel Isabel (1B) y Aneury Zabala (PD) desde los Gigantes del Cibao, a cambio de Adonis Uceta (PD) y Edwin Espinal. Con los francomacorisanos también los rojos hicieron un movimiento el 8 de marzo, en el que recibieron a Maikel Franco (3B) por Otto López (IF).

Luego el 31 de marzo el Escogido adquirió a José Marmolejos (OF-1B), José Manuel Fernández (PZ) y a Osvaldo Duarte (UTIL) desde las Estrellas Orientales, por David Paulino (PD), Jeison Guzmán (SS) y un pick de octava ronda del Draft 2021.

El 7 de mayo, el equipo capitalino recibió a Félix Paulino (PD) desde las Águilas por Arquímedes Caminero (PD). Con los Orientales volvieron a realizar un cambio el primero de junio, enviando a Henry Martínez a los verdes por Gabriel Guerrero (OF).

Además de los cambios, el Escogido ha firmado a los agentes libres Edison Frías (PD), Leuris Gómez (PD), Engel Beltré (OF), Robert Corniel (PD), Carlos Castro (C), Rafael Pineda (PD), Anderson Feliz (UTIL), y a Izzy Wilson (OF).

Es decir, la gerencia de Operaciones del Escogido ha sumado a 17 nuevos jugadores en el receso de campaña.

La gerencia escarlata le deseó lo mejor a Rodríguez en su nuevo equipo. Julio Esteban, pick número del Escogido en el Draft 2018, se despidió de los Leones con .184 (76-14) de promedio y dos impulsadas en 30 juegos.