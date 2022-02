INTEC e Integra firman acuerdo para desarrollar investigaciones en el área de ciencias de la salud

Con la firma de este convenio la universidad y la entidad médica también contemplaron realizar diplomados, talleres, y un programa de pasantías que beneficiará a estudiantes y egresados del INTEC

SANTO DOMINGO. – El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) e Integra firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de desarrollar trabajos de investigación en el área de ciencias de la salud.

El acuerdo rubricado por el rector del INTEC, Julio Sánchez Maríñez, y el CEO de INTEGRA, Gastón Gabin, contempla la realización de actividades de investigación y desarrollo de innovaciones, la participación de personal de Integra en los seminarios, cursos, talleres y otras actividades académicas que realice la universidad; el intercambio de documentos académicos y científicos, el desarrollo de programas conjuntos de formación, así como de publicaciones conjuntas.

Asimismo, se desarrollará un programa de pasantía para los egresados de INTEC, entre otras actividades académicas y científicas.

Integra es un conjunto de empresas que se integran con el objetivo de transformar y mejorar el sistema de salud dominicano de forma sostenible y sustentable, colocando el bienestar del paciente en el centro de cada una de las decisiones, indicó el doctor Gabin.

El ecosistema Integra está compuesto por CEMDOE, centro médico ambulatorio con foco en enfermedades crónicas, que ofrece un modelo de atención integral centrado en la seguridad, calidad y experiencia del paciente y su familia, apoyándose en procesos, estándares y políticas nacionales e internacionales.

Affinis, que impulsa el bienestar del paciente, a través de modelos de gestión poblacional y con base en la predicción y prevención; Allegra, firma de consultoría especializada en salud; Arium Salud, empresa que provee servicios y herramientas digitales con el objetivo de transformar la gestión de los procesos existentes en el sector salud; Atrio, una unidad creada para rediseñar el modelo de investigación en salud apoyándose en tecnología y evidencia y Fundación ALIVIA, organización sin fines de lucro enfocada en acompañar y empoderar a las personas que padecen diabetes o están en riesgo de padecerla.

En tanto que el Área de Ciencias de la Salud del INTEC imparte las licenciaturas en Medicina y Odontología; las maestrías en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, en Nutriología Clínica, en Nutriología Clínica Pediátrica, en Obesología y Dietética y en Psicología Clínica y de la Salud. Asimismo, la especialidad en Nutriología Clínica.

En el 2018 la carrera de Medicina del INTEC recibió la acreditación internacional de la Caribbean Acreditation Authority for Education in Medicine and Other Health Professions (CAAM-HP), convirtiéndose en la primera y única del país en obtener el aval de un organismo con reconocimiento de la World Federation for Medical Education (WFME).

Con esta acreditación, que fue otorgada por un plazo de cinco años, el INTEC garantiza una educación médica con los más altos estándares internacionales y la posibilidad de que los egresados de Medicina puedan continuar posicionándose como hasta ahora, en programas de residencias médicas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. De hecho, a partir del 2023, Estados Unidos solo reconocerá los títulos de estudiantes egresados de universidades acreditadas internacionalmente.