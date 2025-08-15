Informe de la SB revela fortalecimiento de la gestión integral de riesgos en entidades de intermediación financiera

El informe Evaluación del marco de gestión integral de riesgos de la Superintendencia de

Bancos revela avances significativos. El ente supervisor evaluó 45 entidades bancarias.

SANTO DOMINGO, RD.- El 98% de las entidades de intermediación financiera dominicanas ha

definido total o parcialmente sus indicadores clave de riesgo y el 93% realiza pruebas de estrés,

que son esenciales para medir su resiliencia ante escenarios adversos. Así lo revela el informe

Evaluación del marco de gestión integral de riesgos, publicado por la Superintendencia de Bancos

(SB).

La SB analizó las consideraciones aportadas mediante encuesta de autoevaluación por las 45

entidades de intermediación financiera (EIF) para conocer sus procesos de gestión integral de

riesgos basados en gobernanza, políticas y procedimientos, y cultura de riesgos, entre otros temas

relacionados.

De igual manera, en el levantamiento participaron 1,342 profesionales que forman parte de los

equipos de riesgos, así como los miembros de los consejos de directores de las entidades.

La publicación de la SB destaca avances en la gestión de cada uno de los riesgos, pero también

señala áreas a fortalecer, como la medición de las concentraciones en sus distintas vertientes, el

análisis de correlaciones entre sectores, así como continuar incluyendo estándares para la

definición de los modelos de gestión de riesgos. Adicionalmente, para proporcionar un enfoque

más profundo y técnico en áreas críticas, se debe fomentar la creación de unidades especializadas

de riesgo.

“Las EIF han demostrado avances significativos en su gestión de riesgos, lo que refleja su

compromiso y esfuerzo. Se destaca la adopción creciente de herramientas tecnológicas para

identificar, monitorear y mitigar riesgos”, asegura el informe de la SB.

Los datos recogidos muestran que, de las 30 EIF con un plan de cultura de riesgos, 11 realizan

evaluaciones anuales y trimestrales.

De igual manera, 31 de las 45 entidades consultadas afirman evaluar las consideraciones de sus

grupos de interés.

Para 2023, el 77% de las EIF contaban con una unidad especializada en riesgo operacional, frente

al 89% en 2024, reforzando el enfoque de cuantificar riesgos por errores humanos, fallas e

interrupciones.

Además, 44 entidades cuentan con indicadores clave de riesgo parcialmente implementados y 18

de ellas ya los han automatizado dentro de sus sistemas.

En 2023, el uso de herramientas para la gestión de riesgos fue del 75% en monitoreo, 70% en

identificación y 55% en mitigación. Para 2024, estos aumentaron a 80%, 71% y 56%,

respectivamente.

Capacitación

De las EIF evaluadas, 44 realizan capacitaciones en riesgos a todo el personal, resultando esencial

para fortalecer la cultura de riesgos y en la concienciación de los colaboradores.

En 2023, el 88.6% de las entidades capacitaban en riesgos a todo el personal, mientras que esta

proporción escaló hasta el 98% en 2024.

