Informe de la SB revela fortalecimiento de la gestión integral de riesgos en entidades de intermediación financiera

El informe Evaluación del marco de gestión integral de riesgos de la Superintendencia de
Bancos revela avances significativos. El ente supervisor evaluó 45 entidades bancarias.
SANTO DOMINGO, RD.- El 98% de las entidades de intermediación financiera dominicanas ha
definido total o parcialmente sus indicadores clave de riesgo y el 93% realiza pruebas de estrés,
que son esenciales para medir su resiliencia ante escenarios adversos. Así lo revela el informe
Evaluación del marco de gestión integral de riesgos, publicado por la Superintendencia de Bancos
(SB).
La SB analizó las consideraciones aportadas mediante encuesta de autoevaluación por las 45
entidades de intermediación financiera (EIF) para conocer sus procesos de gestión integral de
riesgos basados en gobernanza, políticas y procedimientos, y cultura de riesgos, entre otros temas
relacionados.
De igual manera, en el levantamiento participaron 1,342 profesionales que forman parte de los
equipos de riesgos, así como los miembros de los consejos de directores de las entidades.
La publicación de la SB destaca avances en la gestión de cada uno de los riesgos, pero también
señala áreas a fortalecer, como la medición de las concentraciones en sus distintas vertientes, el
análisis de correlaciones entre sectores, así como continuar incluyendo estándares para la
definición de los modelos de gestión de riesgos. Adicionalmente, para proporcionar un enfoque
más profundo y técnico en áreas críticas, se debe fomentar la creación de unidades especializadas
de riesgo.
“Las EIF han demostrado avances significativos en su gestión de riesgos, lo que refleja su
compromiso y esfuerzo. Se destaca la adopción creciente de herramientas tecnológicas para
identificar, monitorear y mitigar riesgos”, asegura el informe de la SB.
Los datos recogidos muestran que, de las 30 EIF con un plan de cultura de riesgos, 11 realizan
evaluaciones anuales y trimestrales.
De igual manera, 31 de las 45 entidades consultadas afirman evaluar las consideraciones de sus
grupos de interés.
Para 2023, el 77% de las EIF contaban con una unidad especializada en riesgo operacional, frente
al 89% en 2024, reforzando el enfoque de cuantificar riesgos por errores humanos, fallas e
interrupciones.
Además, 44 entidades cuentan con indicadores clave de riesgo parcialmente implementados y 18
de ellas ya los han automatizado dentro de sus sistemas.
En 2023, el uso de herramientas para la gestión de riesgos fue del 75% en monitoreo, 70% en
identificación y 55% en mitigación. Para 2024, estos aumentaron a 80%, 71% y 56%,
respectivamente.
Capacitación
De las EIF evaluadas, 44 realizan capacitaciones en riesgos a todo el personal, resultando esencial
para fortalecer la cultura de riesgos y en la concienciación de los colaboradores.
En 2023, el 88.6% de las entidades capacitaban en riesgos a todo el personal, mientras que esta
proporción escaló hasta el 98% en 2024.
