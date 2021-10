Informe de Hábitat para la Humanidad revela que la construcción es una enorme fuente de empleo

A nivel mundial, el sector construcción emplea a más de 250 millones de trabajadores, lo que se traduce a un 7,7 % de todo el empleo. Cada millón de dólares invertido en productos de construcción genera un promedio de 97 empleos en mercados emergentes, según concluyeron economistas de la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Washington en el informe llamado en inglés A Ladder Up: The construction sector’s role in creating jobs and rebuilding emerging market economies (Subir un escalón: el papel del sector de la construcción en la generación de empleos y la reconstrucción de las economías de mercados emergentes), del Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad.