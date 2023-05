Inflación en todas las encuestas en año preelectoral en RD, crecen las marchas por alarmante costo de la vida

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La firme presencia y las alarmas ciudadanas por el tema de la inflación en todas las encuestas que se realizan en el país en un año preelectoral como el 20223, las quejas porque no rebajan los precios de las gasolinas, el gasoil y otros combustibles, el pago del Bono Madre 2023, el acuerdo para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos, confirmado por el presidente Joe Biden, el Banco de Reservas certificado por gestión antisoborno, la reconstrucción del muro de la avenida de Las Carreras, en Santiago de los Caballeros, una inversión de importancia; el dinamismo económico con motivo del Día de las Madres, la inversión millonaria en vallas políticas, la advertencia del alcalde Maimón sobre el colapso económico que provocaría un cierre de la minera CORMIDOM, la inteligencia artificial, el acuerdo para el tope de la deuda de Estados Unidos, el muy triste fallecimiento del economista y amigo Juan Guilliani Cury, dos nuevos prestamos aprobados al país por el Banco Mundial, que ascienden últimamente a US$ 500 millones, las tres concesiones para la instalación de tres parques de energía solar fotovoltaica, la denuncia del incremento del comercio ilícito con Haití, la millonaria inversión en la remodelación de parques en Santo Domingo, el costo millonario por los paros de maestros, la autonomía del INDOCAL, inversión cuantiosa en «cariñitos del gobierno» para las madres, son temas económicos y bancarios en República Dominicana.

Además, las decenas de miles de personas que se abastecen de alimentos en las ferias del INESPRE para las madres, las preocupaciones por la deuda dominicana, los temas económicos en un año preelectoral, el reclamo para la creación de dos parques industriales en Monte Plata, la apertura de un hotel en junio con una inversión de US$ 40 millones en Cayo Levantado, el impacto en el costo de la vida del subsidio a los combustibles, los recursos destinados a los planes sociales, la crisis económica de miles de familias y los viajes en yolas con destino a Puerto Rico y hacia Estados Unidos por México, denuncias de alzas en la facturación de energía eléctrica a los hogares y negocios, la importancia de la ciberseguridad, el uso de dinero público en las campañas electorales, la ley del primer empleo y el debate sobre el pago del anticipo, la reducción de otros dos pesos en el precio del gas licuado de petróleo, el hub logístico, la caída de la industria manufacturera en el primer trimestre de 2023, el daño de la ola de asaltos a la economía, el asalto a un negocio de comida en el kilómetro 17 de la Autopista Duarte, la denunciada contaminación del Río Jamao por sectores productivos, las bajas ventas en Barahona en el Día de las Madres, el costo de las inauguraciones oficiales, los cientos de funcionarios y ex funcionarios que no han depositado sus declaraciones juradas de patrimonio en la Cámara de Cuentas, una marcha política en Santiago de los Caballeros y otra hace poco en las calles de Santo Domingo para que el gobierno rebaje los precios de los productos de la canasta familiar, son otros temas de importancia en el país.

Asimismo, la meta de Medio Ambiente para eliminación del uso del foam y plásticos, el daño de la basura en playas y ríos, jornadas de limpieza en playas y ríos que deben ser extendidas a canales a los alrededores de colmadones y mercados, como en calles y barrios, la crisis bancaria del 2003, inversión del gobierno en el bacheo de calles, el costo y daños de la tala de árboles y el decomiso de 183 millones de unidades de cigarrillos ilegales en tres años, se suman a la temática económica dominicana.