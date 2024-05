Industriales plantean que sufren competencia desleal de comerciantes chinos

Los industriales Manuel Cabrera y Julio Pineda aseguraron que los comerciantes e industriales dominicanos están sufriendo una competencia desleal con establecimientos chinos que operan en el país, porque hay una desigualdad en cuanto a las responsabilidades que deben cumplir frente al Estado.

Entrevistados por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, advirtieron que se trata de un problema serio que el Estado tiene que enfrentar porque hay países que han tenido que tomar decisiones drásticas con que definen como invasión china en el área comercial.

Plantearon que eso va en desmedro de los comerciantes e industriales dominicanos, que deben pagar ITBIS, seguridad social e impuesto aduanal, con lo cual sostienen dejan de cumplir los establecimientos chinos.

Cabrera y Pineda respaldaron las acciones que desarrollan las direcciones General de Impuestos Internos (DGII) y Aduanas (DGA), quienes han anunciado el cierre de establecimientos chinos que evaden impuestos.

Manuel Cabrera: “Por fin vemos una reacción del del Estado frente al problema chino”

El ex presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, Manuel Cabrera, advirtió que la falta de complimiento de sus obligaciones y la competencia desleal de los establecimientos chinos afectan grandemente las oportunidades de desarrollo de la industria nacional.

“Porque los chinos vienen a competir y los chinos solo venden productos chinos, no compran un solo centavo a la industria nacional”, proclamó el ex director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX.

El dirigente empresarial sostuvo que últimamente se ha visto que los comerciantes chinos están adquiriendo espacios monstruosos para vender los productos que importan.

“Que como ya hemos dicho, el comerciante chino solo vende productos que vienen de China, no compran un solo producto a los industriales dominicanos”, adujo.

Cabrera expuso que ya lo han dicho las direcciones General de Impuestos Internos (DGII) y Aduanas (DGA), que reconocieron y comprobaron que hay una elevadísima evasión de impuestos en diferentes formas.

“Gracias a Dios que por fin vemos una reacción del del Estado porque cuando tuvimos en el ADITEX nos pasamos seis meses luchando con ese problema que nos viene afectando y que cada vez se hace más complicado para el país”, enfatizó.

Advirtió que ya se le había notificado muchas veces al Estado de que esta actuación perjudica al país y no contribuye casi con nada en el sentido impositivo.

Manifestó que los chinos no cobran ni reportan el Impuesto Sobre Transferencias de los Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el que no lo cobra es porque vende el producto con ese impuesto incluido.

Cabrera dijo que los industriales y comerciantes dominicanos liquidan en aduanas y el ITBIS que pagan lo incluyen en el valor del producto.

“¿Qué pasa con los chinos? Que no lo pagan o subvalúan en una forma monstruosa, mientras que nosotros los industriales cobramos el ITBIS, lo enviamos al gobierno y el gobierno recibe el más mínimo centavo que cobramos de ITBIS”, insistió.

También indicó que si declaran la mercancía que traen al país por debajo del valor que tienen, van a pagar menos impuestos de lo que le corresponden y cuando sacan el producto a la calle lo venden a mitad de precio, cuando el dominicano no lo puede hacer porque incluye el tributo que hacia al Estado.

“El industrial dominicano, cuando fabrica un producto aquí, tiene que pagar todos los impuestos, tiene que pagar la seguridad social que representa un 21% del salario que se paga, de lo cual el empleado paga alrededor de un 7% y el industrial paga un 14%”, significó.

Sin embargo, reveló que la mayoría de los comerciantes chinos no registran los empleados en la seguridad social, utilizan mucha mano de obra haitiana porque no tienen que pagarles prestaciones y a los dominicanos que contratan lo sacan a los tres meses porque así no tienen que acumular las prestaciones.

Julio Pineda: “Han invadido al país de productos compitiendo de una manera desleal”

Mientras que el industrial textil y de plásticos Julio Pineda advirtió que hay una competencia muy desleal de los establecimientos chinos en contra de los sectores comercial e industrial del país.

“Ahora han invadido el país, la geografía entera, lo han invadido de productos compitiendo con el sector comercial nacional y con el sector industrial nacional, pero compitiendo como ya todos saben, de una forma muy desleal”, adujo.

El ex director general de la Corporación de Fomento Industrial manifestó que la industria china que comenzó en Santo Domingo se ha extendido a todas las provincias y barrios del país.

“Solamente en Los Alcarrizos hay alrededor de doce empresas chinas”, precisó, tras afirmar que no aportan ni siquiera mano de obra.

“La poca mano de obra que utilizan son chinos y haitianos, con salarios que ni siquiera pagan la TSS”, recalcó.

Pineda aseguró que tampoco transfieren tecnologías porque todos los productos que llegan al país provenientes de China llegan terminados.

Indicó que el sector comercial es la clase media más pujante del país, porque invierte en distintas áreas, “pero los chinos lo están desplazando y han desplazado una gran cantidad de ellos”, dijo.

El industrial textil y de plástico considera que el gobierno debe plantearse la revisión de los 22 contratos que se firmaron entre la Cancillería con el gobierno chino, porque realmente ninguno es positivo en razón de que no han hecho nada que genere riquezas en el país.