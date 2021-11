IMPARTIRÁN ENTRENAMIENTO A MUJERES DE 40+ PARA QUE MONETICEN SUS TALENTOS Y CONOCIMIENTOS

Santo Domingo, D.N., noviembre 07 de 2021.- Con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las dueñas de negocios y profesionales independientes de 40+ años, impartirán un entrenamiento en vivo que les permitirá crear nuevas líneas de negocio y fuentes de ingresos recurrentes, utilizando sus talentos, conocimientos y experiencias.

Irene Morillo, directora general de la agencia publicitaria Stimulos Group, y mentora de marca personal, cuya misión es ayudar a otras mujeres a impulsar sus negocios, tendrá a cargo la misión de acompañarlas a diseñar una marca personal desde su esencia, destacando sus factores diferenciadores y permitiéndoles abrirse paso en el mundo digital, que brinda infinitas oportunidades.

“Construye tu Marca Personal Memorable y Monetizable es un entrenamiento en vivo, intensivo y práctico, en el que he concentrado mi experiencia de más de 20 años trabajando con grandes marcas nacionales e internacionales, así como marcas personales exitosas. Ha sido diseñado para pasar a la acción de inmediato, aplicando los conocimientos al caso particular de cada participante.” Explicó Morillo.

A raíz de la situación sanitaria que estamos viviendo, muchas mujeres decidieron reinventarse o se han visto en la necesidad de emprender sin tener la estructura adecuada. Pero muchas no logran salir adelante, facturan muy poco o no logran escalar. Para las dueñas de negocios y profesionales independientes, gestionar su marca personal representa una gran oportunidad. Pues solo haciéndose visibles y diferenciarse, teniendo estrategias alineadas a sus objetivos, podrán destacarse y mantenerse en un mercado cada vez más competitivo, en el que no existen fronteras, agregó Morillo.

La cita es el 14 de noviembre de los corrientes a las 7:00 p.m., hora dominicana. El mismo se realizará vía Zoom. Y los participantes tendrán acceso a una sesión grupal de preguntas y respuestas, cuaderno de

Las boletas están a la venta accediendo a este enlace: https://irenemorillo.lpages.co/entrenamientomp/

Más información en el 809-793-7665.