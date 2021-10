Mientras Europa entera celebra que República Dominicana haya hecho frente a la pandemia con especial éxito respecto al resto de América Latina, y no objeta que su gente turistee en nuestras playas y ciudades y goce del merengue y la bachata; y mientras se difunde que ningún turista ha sido afectado aquí por la maldición del Covid ni por ninguna acción delincuencial, el Gobierno de los Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a nuestro país, porque supuestamente aquí no hay seguridad en nada….(Aunque sé que Luis Abinader no lo va a decir nunca, yo me atrevo a decir, conociendo al sujeto y sus mañas, que esto huele a chantaje).