Hoteles Romana-Bayahibe siembran ejemplares de la Flor de Bayahibe

BAYAHIBE, La Romana.-La Asociación de Hoteles Romana-Bayahibe (AHRB) inició la siembra simultánea de 50 ejemplares de la Flor de Bayahibe junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Clúster Turístico de Romana-Bayahibe (CTRB).

Para los fines, la AHRB distribuyó entre sus miembros las cepas del árbol Flor de Bayahibe, que fueron sembradas en sus propiedades, en actos en los que participaron empresarios turísticos y huéspedes de las instalaciones.

Entre las instalaciones hoteleras que sembraron la Flor de Bayahibe, figuran, por la AHRB Viva Wyndham Dominicus Beach & Palace, Be Live Collection Canoa, Dreams Dominicus La Romana, Hilton La Romana, Iberostar Selection Hacienda Dominicus, Dominicus Americanus y Aqua Esmeralda. Por el Clúster Turístico, participaron Motor Plan, Caribbean Saona, Politur y Ayuntamiento de Bayahibe.

La Rosa de Bayahibe (Pereskia Quisqueyana), es la flor nacional de República Dominicana, y es además endémica del país. El municipio de Bayahibe, pueblo de donde proviene, es el único lugar en el mundo donde se pueda apreciar en abundancia.

La Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB)

La Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe (AHRB) fue creada formalmente en el año 2000 con el fin de procurar el desarrollo sostenible de la zona turística, realizar la operación hotelera aplicando prácticas amigables con el medio ambiente, procurar la conservación de los recursos naturales y ejecutar programas sociales dirigidos a las comunidades vecinas.

En la actualidad cuenta con 17 miembros activos: el Aeropuerto Internacional De La Romana, el Muelle Turístico Internacional Casa De Campo La Romana, los hoteles Be Live Collection Canoa, Casa de Campo, Catalonia Gran Dominicus, Catalonia Royal La Romana, Dreams Dominicus La Romana, Hilton La Romana, an All-Inclusive Adults Only Resort, Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort, Iberostar Selection Hacienda Dominicus, Viva Wyndham Dominicus Beach, Viva Wyndham Dominicus Palace, ¡Whala! Bayahibe, la Compañía de Electricidad de Bayahibe, y los proyectos residenciales Dominicus Americanus, Aqua Esmeralda y La Estancia Golf Resort.

