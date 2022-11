Homenaje artístico a Rocío Jurado

Nueva York. – La prestigiosa intérprete y compositora española Rosario Mohedano

realizará el próximo 6 de noviembre en el Ascent Hall 10 Columbus Circle, un

homenaje artístico en honor a su tía Rocío Jurado, en el que exhibirá su renombrado

talento en un glosario de canciones que han sido éxitos rotundos que han destellado en

varios continentes.

Mohedano, quien llegó a participar en varios eventos artísticos junto a su tía, la fallecida

y famosa cantante española Rocío Jurado, dijo que esa actividad es de suma

importancia para ella, ya que busca abrir un mercado para trabajar todos los años.

Entre las canciones que Mohedano entonará para deleitar al público que asistirá al

evento están: “Ese Hombre”, “La Gata Bajo La Lluvia”, Señora, Es un Gran Necio,

“Me Conformo”, entre otras que harán recordar la época romántica de la balada y los

boleros.

Destacó que Rocío Jurado la hacía parte de todo lo que, hacia musicalmente, por lo que

tiene recuerdos y momentos imborrables.

Definió a su tía Rocío Jurado como la mayor maestra que puede tener alguien, y yo

tuve la suerte de estar cerca de ella, lo que marcó mi carrera”, acotó.

Mohedano comenzó su carrera artista cuando solo contaba con apenas tres años de

edad subiendo a los escenarios por primera vez a cantar que “Muera el Amor”, canción

que interpretara en vida su tía Roció Jurado, que logró convertirse en éxito rotundo en

varios países de América.

“Yo cantaba canciones de otros artistas, pero cuando cumplí los 40 años comencé a

componer canciones y a interpretarlas. Estoy en una fase de mi vida súper creativa con

muchas ganas de seguir haciendo cosas nuevas, señaló.

En referencia a su tía Rocío Jurado puntualizó que ella fue el espejo al que mirarse,

porque esta lo hizo bien y era muy aceptada.

“Soy una mujer que me gusta mucho la vida, lo que me lleva a ver la vida por los ojos

de mis hijos y sentir la ilusión de observar como ellos aprenden y tienen ganas de hacer

las cosas bien”, especificó.

Rosario Mohedano emitió sus consideraciones en una entrevista exclusiva para la

sección Arte y Espectáculo, que conduce por Levántate NY la destacada cronista de

espectáculo radicada en Nueva York, Roberky Jiménez, en el programa producido por

el empresario de la comunicación Rafael Díaz.

Explicó que su nombre artístico Rosario Mohedano posee mucha fuerza, debido a que

sus raíces están ahí y porque su abuela se llamaba Rosario, que por cierto cantaba

bonito. “La gente que me conoce desde chiquita me llama Chayo”, recordó.

Chayo, ha trabajado como conductora de programas de televisión, pero insiste que

sigue abierta a las propuestas de trabajo, aunque reconoce que en su país no le falta eso.

Indicó que ir a Nueva York la lleva a empeñarse en escribir más, así como a tener

muchas ganas de viajar en este “loco mundo de la música”.

“Pues, he tenido la suerte de defender una actuación de Rocío Jurado, porque ella era

súper querida en su tierra España”, apuntó.

Precisó que durante la pandemia y el confinamiento la gente la hizo sentirse muy bien

valorada, razón suficiente para que pensara en hacer algo bueno por los demás.

En 1999, Mohedano cuando tenía veinte años, publicó su primer álbum, Agua de sal,

con muy poca repercusión.

Hizo varias colaboraciones con su tía Rocío. A raíz de su debut discográfico y al cumplir

la mayoría de edad, empezó a ser un personaje conocido en la televisión española. En

2004, participó en el programa Gran Hermano VIP y consiguió ser una de las

preferidas del público.

Participó en Mira quien Baila y ahí dijo bailó todos los géneros habidos y por haber y le

encantó mucho el baile, agregó.

“Mi carrera ha sido siempre la música, razón por la cual estaré en los Estados Unidos y

ahí haré algo de suma importancia para todos, subrayó en el programa Levántate NY.

Autor Francis Pérez