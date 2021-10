HAITÍ SE ENCUENTRA ‘‘A LAS PUERTAS DEL INFIERNO’’ DONDE LA VIDA HUMANA ES INSOPORTABLE

26 de octubre de 2021 (EIRNS) –Este fue el titular de la edición de hoy del diario en línea haitiano Haite Libre, que describe la existencia insoportable que enfrentan los ciudadanos de Puerto Príncipe y otras ciudades todos los días, debido a los continuos paros laborales y actividad de pandillas que ha afectado todos los aspectos de la vida humana. Las bandas armadas que imposibilitan el transporte por carretera, de gasolina y diesel, también bloquean el acceso de camiones a la principal instalación de almacenamiento de petróleo de Varreux, reteniendo como rehenes 25,000 barriles de gasolina y 50,000 barriles de diesel que deberían ir a gasolineras, hospitales, compañías estatales de agua y electricidad, etc. Sin embargo, no existe una fuerza policial en funcionamiento para hacer frente a las pandillas. Como el Miami Herald, La veterana experta en Haití, Jacqueline Charles, señaló en una entrevista del 25 de octubre con Slate, las pandillas están mucho mejor armadas que la policía y, como muchos observadores han señalado, actúan como un cuasi-estado, en ausencia de un estado funcional o instituciones del Estado.

Por eso, hoy en día, la mayoría de los hospitales de Puerto Príncipe no están abiertos, excepto quizás por un grupo reducido de médicos y enfermeras o un par de estudiantes de medicina. No hay combustible para las centrales eléctricas que mantienen en funcionamiento los generadores que proporcionan electricidad para quirófanos o tanques de oxigeno. En el centro de tratamiento del cáncer más grande de Haití, las maquinas de rayos X y otros equipos están inactivos, no hay energía para hacerlos funcionar. El director del hospital, Kedner Pierre, le dijo a Matt Rivers de CNN que los refrigeradores estaban llenos de hielo para tratar de conservar algunos medicamentos de quimioterapia. El Centro Nacional de Ambulancias no puede desplegar ambulancias porque no hay combustible. El Hospital Universitario de la Paix cercano está rechazando a casi todos los pacientes porque, aparte de la escasez de combustibles, no hay suficientes médicos o enfermeras en el personal.

El personal no puede ir a trabajar oh a dormir en el hospital, ya que el secuestro es un riesgo para cualquiera que viaje por las calles. Rivers concluye, entonces, ‘’que uno de los hospitales más grandes de Haití simplemente no está funcionando’’. Este es el caso de todos los centros sanitarios de la capital.

Pero el daño no se detiene aquí. La escasez de combustible también esta afectando a los servicios de telecomunicaciones móviles cuyas antenas funciona con generadores que no pueden funcionar sin combustible. Digicel, la red móvil más grande de Haití, informa que 433 de sus 1.500 sitios de antenas no están operativos porque no hay combustible para los generadores. El departamento del gobierno haitiano encargado de agua potable y saneamiento, DINEPA, advierte sobre la escasez de agua ya que carece del combustible diesel necesario para mantener en funcionamiento su potente generador que a su vez suministra energía a las estaciones y bombas que abastecen de agua potable. La compañía eléctrica estatal, EDH, advierte sobre apagones. Un ex cónsul haitiano en República Dominicana, Edwin Paraison, quien vive en Santo Domingo desde el terremoto de 2010, dijo ayer a la televisión dominicana que, obviamente, Haití necesita la ayuda de la comunidad internacional para lidiar con; las pandillas y la situación de seguridad. Pero, advirtió, la solución no debe ser una impuesta a Haití por la comunidad internacional, sino más bien el resultado de un diálogo entre la comunidad internacional y las autoridades haitianas y la sociedad civil para determinar juntos una estrategia para enfrentar la insostenible situación de seguridad actual.