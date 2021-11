HAITÍ AL BORDE DE LA HAMBRUNA, MIENTRAS LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD OBSTACULIZA LA ENTREGA DE AYUDA

12 de noviembre (EIRNS) —De acuerdo con una evaluación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Haití realizada en octubre, esta nación de 11 millones de habitantes está al borde de la hambruna, y una de cada tres personas en el país necesita asistencia urgente. La evaluación encontró que de 3,7 millones de personas que se describen como que sufren de una grave escasez de alimentos, 1 millón están clasificados como en «una emergencia» y están al borde de la hambruna, informó Voice of América el 10 de noviembre. Reflejando la gravedad de la situación es decir, el PMA informa que desde diciembre pasado, la inseguridad alimentaria en las zonas rurales de Haití ha aumentado en un 15%; y en la capital de Puerto Príncipe, hogar de 3 millones de personas, 850.000 sufren de “hambre severa” y no saben de dónde vendrá su próxima comida.

Esta es la situación a la que la administración Biden deportó a 8.000 haitianos a partir de mediados de septiembre, mintiendo que Haití era perfectamente capaz de manejar una gran afluencia de deportados sin problemas. Las autoridades haitianas rogaron a Estados Unidos que detuviera las deportaciones, advirtiendo que no tenían recursos con los que proporcionar refugio, comida o trabajo a tanta gente y que la situación de seguridad era demasiado peligrosa.

En efecto. Como confirmó el portavoz del PMA, Herve Verhoosel, el deterioro de la situación de seguridad, especialmente la actividad de las pandillas, que ha detenido la distribución de combustible y ha intensificado los secuestros aleatorios y la violencia, ha dificultado enormemente la distribución de alimentos, interrumpiendo los programas de alimentación escolar en particular. Algunas escuelas están cerradas por completo porque no hay combustible y porque los niños corren peligro de ser secuestrados. Algunas agencias humanitarias dicen que están preparadas para brindar asistencia por mar o aire, pero necesitan al menos $ 3 millones para financiar una operación de este tipo, que no se ha realizado, informó VOA.

El diario online Haití Libre en una etapa de severa crisis y hambre. Continúa advirtiendo que otros hogares pobres, clasificados como «en estrés», o la fase 2 de la CIF, podrían satisfacer sus necesidades alimentarias, si adoptan «estrategias de crisis (consumo de cosechas o semillas tempranas, venta de madera, reducción en la calidad y / o cantidad de las comidas, etc.) para mantener su consumo de alimentos”. A la inestabilidad del mercado de alimentos se suma el hecho de que la moneda local, el gourde, fijado en 98,81 por dólar, sigue depreciándose, “amplificando la volatilidad del poder adquisitivo de los hogares…. Los precios de los productos alimenticios importados se mantienen significativamente por encima del promedio”. «.https://www.haitilibre.com/docs/HT_FSO_Oct2021_May2022_vFinal.pdf; https://www.voanews.com/a/americas_wfp-hundreds-thousands-haitians-verge-famine/6179117.html; https://www.wfp.org/emergencies/haiti-emergency [