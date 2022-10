Gustavo Núñez afirma Estrellas vienen a completar trabajo

BOCA CHICA.- Las Estrellas entrarán a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana con la misión de completar un trabajo.

“Venimos a completar el trabajo de la temporada pasada”, manifestó el jugador del cuadro interior Gustavo Núñez, al hacer un aparte con la prensa del club, en los entrenamientos que tienen lugar en el complejo de los Orioles de Baltimore, en Baseball City, Boca Chica, con miras al torneo que comenzará el 15 de octubre.

“Debemos venir con la mentalidad de ser campeones”, observó Núñez, sobre la actitud que a su juicio deben mantener las Estrellas, equipo que estuvo a un paso de la coronación como campeón en el torneo pasado (2021-2022), en el cual disputó el cetro con los monarcas reinantes, Gigantes del Cibao, en la Final.

Núñez aseguró que se siente en perfectas condiciones físicas para la temporada que se avecina, en la cual está dispuesto a jugar en cualquiera de las posiciones en la cuales es capaz de accionar.

“Estoy dispuesto a jugar donde el mánager (Fernando Tatis) me ponga, menos en la receptoría”, dijo pícaramente Núñez. “Él (Tatis) y yo tenemos una buena relación. Él me aprecia y yo a él. Estaré listo para jugar dónde me diga”.

ESTÁ RECUPERADO DE HOMBRO

Núñez aseguró que está recuperado, 100 por ciento, de las molestias en su hombro derecho, las cuales le aquejaron en el pasado, hasta hace unos dos o tres años.

El experimentado jugador explicó que trabajó duró para rehabilitar esa articulación y por eso pudo jugar en el campo corto en la Liga Mexicana este verano, en varios partidos.

Así, Núñez manifestó que está dispuesto a jugar en el campo corto –su posición original-, cuantas veces le sea requerido por el mánager Tatis. La campaña pasada defendió principalmente la segunda base y sólo ocasionalmente el campo corto.

Núñez viene de una buena actuación en México, donde jugó con los equipos de Oaxaca y Monterrey. Sumó 85 partidos y 355 veces al bate, con promedio de bateo de .313.

La temporada pasada con las Estrellas, lidero los bateadores de club con promedio de .312, en 31 partidos y 93 veces al bate de Serie Regular. Luego bateó .306 en 14 juegos y 49 turnos, en el Round Robin o Semifinal. En la Final, se fue de 25-6 (.261), en 5 partidos.