Guillermo Moreno afirma: “Ya no hay excusas para iniciar la transformación de la PN”

“Ya no hay excusas para iniciar la transformación de la PN”

Guillermo Moreno expresó que, con la entrega del informe y propuestas sobre la reforma

policial por la comisión nombrada por el poder ejecutivo, al presidente de la república se

le terminó el tiempo de las excusas para adoptar las medidas necesarias para la

transformación de la policía nacional.

El presidente de AlPaís consideró que Luis Abinader buscó ganar tiempo con el

nombramiento en abril pasado de una comisión para que, por enésima vez hiciera el

mismo diagnóstico y las mismas recomendaciones una y otra vez repetidas por infinitas

comisiones en las últimas décadas.

Moreno señaló que la comisión en su diagnóstico e informe lo que ha hecho es reiterar

muchas de las consabidas reformas demandadas por décadas para la transformación del

cuerpo policial.

Guillermo Moreno dijo que la ciudanía lo que demanda es una policía efectiva en la

prevención del delito, que no atropelle ni abuse de las personas, y que por el contrario sea

garante del respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

Moreno considera que nuestra sociedad aspira tener una policía que no tenga vínculo con

el narcotráfico, ni la delincuencia y que no esté controlada internamente por grupos de

poder ni por mafias.

En ese sentido, amplio Guillermo Moreno, la transformación de la policía debe apuntar

hacia un cuerpo de policía de carrera, donde se respete estrictamente el escalafón, que

garantice a cada uno de sus miembros salarios justos, seguridad social y protección y que

esté debidamente entrenada, capacitada y tecnificada para realizar con eficiencia su labor.

Guillermo Moreno concluyó expresando que llego pues el momento de producir la

transformación de la policía para que nuestra sociedad pueda contar con un cuerpo de

policía verdaderamente preventivo, ciudadano, garante de los derechos y libertades y con

la determinación de enfrentar y frenar la delincuencia que nos arropa para recuperar la

paz y seguridad perdida.