Guido pide se dé participación en Gobierno a quienes se fajaron para llevar PRM al poder

Santo Domingo Este.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara reunió a cientos de militantes, amigos, dirigentes y simpatizantes de esa entidad en el Club El Brisal, en este municipio, donde dictó su conferencia magistral » Gobierno, Sociedad y Partido».

Gómez Mazara sostuvo que su misión lograr que la gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sea inclusiva, que se gobierne dándole participación a quienes «se fajaron» para ganar los comicios del 2020.

Llamó no obstante a la reflexión para que no se den enfrentamientos desenfrenados y divisionistas a lo interno del PRM. “Debemos cambiar la mentalidad política, si no estamos de acuerdo con quienes dirigen, “esperemos los procesos institucionales y les demos el apoyo o rechazo merecido”.

Sostuvo que uno de los graves problemas de los partidos actualmente en América Latina es que “cuando llegan al poder se olvidan de mantener » el oído en el corazón del pueblo». Citó el caso del PRI en México, Copei en Venezuela, el APRA de Alan García, en Perú, entre otros.

Afirmó que el PRM es el resultado de un partido que se olvidó de las bases, de los principios, por lo que desde el PRM no podemos repetir los mismos errores y afirmó que se debe erradicar la práctica de que a los partidos se llega con dinero e influencias, pero sin apoyo a las bases.

Se quejó de que no se le haya hecho una auditoría a la pasada administración que encabezó el ex alcalde Alfredo Martínez “El cañero”, apuntando que ya no hay excusas pues existe una nueva Cámara de Cuentas que sí funciona.

«Comparen a la digna procuradora general que es Miriam Germán Brito, con el Jean Alain, miren la obra del honorable Deligne Asención y compárenlo con Gonzalo Castillo, o contraste al actual canciller con el delincuente de Miguel Vargas», por solo citar algunos”, afirmó para establecer diferencias notables del PRM y el PLD.

Se quejó de que se sigue protegiendo a otros que están desde el gobierno pasado y recordó que muchos han desvirtuado la política, pues creen que con las fuerzas del dinero se puede siempre mantener el control del estado.

En todo su discurso, Guido Gómez Mazara estuvo recordando a Peña Gómez y su ejemplo, y afirmó que » los zapatos de Peña les quedan grandes a todos, a ninguno les sirven», y Afirmó que lo mejor que le ha pasado al país fue haber salido del desgobierno del PLD, a quienes acusó de haber roto el corruptómetro.

Guido Gómez Mazara anunció que este es el inicio de una conferencia que llevará por todo el territorio nacional a fin de orientar a los perremeístas sobre la importancia de consolidar el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, de quien dijo desarrolla una gestión trasparente y eficiente.

La actividad se desarrolló en un ambiente de confraternidad, y guardando el protocolo de distanciamiento físico como recomiendan las autoridades de salud. Participaron además de Guido Gómez Mazara, Rafael Vásquez García, secretario general del PRM en Santo Domingo Este, y dirigente perremeísta Lourdes Candelario Suárez, y otros importantes dirigentes.