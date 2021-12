Gobierno RD ofrecerá especialización y capacitación a 150 profesores y músicos dominicanos en IES de Reino Unido

SANTO DOMINGO. -Ciento cincuenta profesores y músicos dominicanos recibirán capacitación y reforzamiento musical a través de un programa académico de alto perfil que ofrecerán prestigiosas instituciones de educación superior del Reino Unido, como forma de elevar sus conocimientos en el ámbito cultural y artístico.

Tras el anuncio de la firma del acuerdo por el Royal Northern College of Music, la Associated Board of the Royal Schools of Music del Reino Unido y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, anunció que la jornada educativa será impartida en República Dominicana el próximo año.

García Fermín indicó que el presidente Luis Abinader ve con mucho entusiasmo el programa que se desarrollará a favor de la clase artística y musical de la República Dominicana.

Asimismo, anunció que, al finalizar la jornada de capacitación, se realizará un acto en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente Abinader, para reconocer el espíritu de superación de nuestros músicos dominicanos.

Al referirse al anuncio del acuerdo, el embajador del Reino Unido en el país, Mockbul Alí OBE, destacó la decisión del presidente Luis Abinader de elevar la cultura de los profesores y músicos dominicanos.

El diplomático agradeció al ministro García Fermín por su visión y liderazgo para reconocer el valor del arte, la música y la cultura: “Este programa representa un paso más a favor de esta meta”, agregó el diplomático.

El programa será llevado a cabo por la Universidad Royal Northern College of Music y la Associated Board of the Royal Schools of Music.Alí OBE dijo que esto “sin duda marcará el desarrollo del arte y la música en la República Dominicana”.

Durante el anuncio del acuerdo, estaba presente la señora Mía Vidal, representante en el país del Associated Board of Royal Schools of London, y la señora Jacqueline Pérez, encargada de Comunicaciones de la embajada británica.