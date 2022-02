Gobierno logra reducción de US$ 1,100 millones de servicio de deuda para los años 2022-2024

Hacienda realizó con éxito una operación de manejo de pasivos y también una emisión de bonos globales, de los que US$2,300 millones serán destinados a cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto 2022

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una operación de manejo de pasivos de bonos en dólares estadounidenses con la que se logró una reducción del servicio de la deuda de US$ 1,100 millones en el período 2022-2024.

Al mismo tiempo, se efectuó una emisión de bonos soberanos por US$ 3,564 millones en el mercado internacional de los que US$ 1,264 millones se destinaron a la operación de manejo de pasivos y el resto, US$ 2,300 millones, serán para cubrir parte del financiamiento externo previsto en el Presupuesto General del Estado 2022.

De los US$ 1,100 millones de disminución del servicio de la deuda para los próximos tres años conseguidos con la operación de manejo de pasivos, US$ 190.3 millones corresponden al año 2022. De igual manera, esta operación disminuye el costo de deuda en 3 puntos básicos y aumenta la madurez promedio de los bonos en dólares en 0.3 años.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que esta operación de manejo de pasivos, en la cual se ofertaron bonos en dólares estadounidenses con vencimiento 2023 y 2024, incluyendo el bono doméstico CDEEE-2023, fue sumamente exitosa, recibiendo y aceptando US$1,162.2 millones de ofertas, lo que representa un 83.6 % del monto total de circulación de los títulos ofertados.

La operación se estructuró en dos tramos de nuevos bonos, el primero con vencimiento al 2029 y un cupón de 5.5 % y el segundo con vencimiento en 2033, a un cupón de 6.0 %. Ambos tramos fueron por un monto de US$ 1,782 millones cada uno, para un total de US$3,564 millones.

La emisión contó con una demanda de US$ 8,500 millones, es decir 2.4 veces el monto finalmente adjudicado. Las ofertas de compra provinieron de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina, así como inversionistas locales.

“La alta demanda recibida en esta transacción demuestran la confianza de los inversionistas y la robustez de nuestra economía, aún en tiempos de incertidumbre en los mercados internacionales”, afirmó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.

Por su parte, la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, destacó el firme compromiso que tiene el Gobierno dominicano con el manejo proactivo de la deuda pública, a través de operaciones que mantengan su sostenibilidad y que, a su vez, aseguren los recursos externos necesarios para financiar el Presupuesto General del Estado 2022.

El equipo dominicano encargado de realizar esta transacción estuvo liderado por el ministro Vicente y la viceministra Martínez, con el apoyo del equipo técnico de la Dirección General de Crédito Público.

Las instituciones que sirvieron como bancos estructuradores de la transacción fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities