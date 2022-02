Gobierno dominicano recibe RD$303 millones de la Unión Europea como apoyo al presupuesto nacional

La embajadora de la Delegación de la Unión Europea, Katja Ahfeldt, hizo entrega formal de

los fondos a los ministros de Hacienda, Economía, Planificación y Desarrollo; y de

Administración Pública; José Manuel Vicente, Miguel Ceara Hatton, y Darío Castillo Lugo,

respectivamente, en un acto oficial en el que se indicó que estos aportes, no reembolsables,

han sido desembolsados de los programas PROGEF y PARAP que implementa la Unión

Europea en el país.

Santo Domingo, República Dominicana. A través del instrumento de cooperación denominado

“Apoyo Presupuestario”, la Unión Europea apoya a la República Dominicana, con una donación

de RD$ 303,107,277 para la implementación de dos importantes programas, dirigidos a

impulsar el fortalecimiento institucional, la transparencia de las finanzas públicas, la

gobernanza democrática y, en general, la satisfacción ciudadana con los servicios públicos.

Esta entrega hoy de fondos para el presupuesto del Estado 2022 marca el cumplimiento de los

logros anuales acordados para los programas de Apoyo a la Reforma de la Administración y

Finanzas Públicas de RD y la Movilización de Ingresos Internos y de Apoyo a la Reforma de la

Administración Pública y a la Calidad de los Servicios Públicos.

La embajadora de la Delegación de la Unión Europea, Katja Afheldt, hizo entrega formal de los

fondos a los ministros de Hacienda, Economía, Planificación y Desarrollo; y de Administración

Pública; José Manuel Vicente, Miguel Ceara Hatton, y Darío Castillo Lugo, respectivamente, en

un acto oficial en el que se indicó que estos aportes, no reembolsables, han sido

desembolsados de los programas PROGEF y PARAP que implementa la Unión Europea en el

país.

La Embajadora Afheldt indicó que este nuevo desembolso permitirá la promoción de una

gestión financiera más eficiente y transparente de la administración pública destinada a

aumentar el flujo de impuestos y a prestar servicios públicos cada vez más satisfactorios, en

particular en la creación de presupuestos orientados a resultados.

“Además, con estos apoyos presupuestarios que hacemos, tratamos de contribuir a que la

administración pública se fortalezca institucionalmente, haya una mejora en la calidad de los

servicios a los ciudadanos dominicanos, en particular aquellos bajo responsabilidad de las

instituciones priorizadas; con un enfoque de género; y que la sociedad civil pueda tener una

participación relevante en este proceso”, señaló Afheldt.

José Manuel Vicente, ministro de Hacienda resaltó que este apoyo de parte de la Unión

Europea ha alineado el manejo de las finanzas públicas locales con las buenas prácticas

internacionales y ha permitido fomentar la transparencia y la eficiencia en el uso de los

recursos públicos.

“Desde el Ministerio de Hacienda estamos comprometidos en avanzar con la adecuación de

normas y procesos en términos de gestión de las finanzas públicas, innovando

progresivamente y disponiendo de herramientas que faciliten la ejecución de los procesos”,

dijo Vicente.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el órgano rector de la cooperación

internacional en la República Dominicana, en este sentido se destaca que unos de los

instrumentos que prevé la cooperación con la Unión Europea, es el Plan Indicativo Nacional

(PIN), el cual está alineado con las prioridades contenidas en la Estrategia Nacional de

Desarrollo 2030; y tiene como una de las modalidades de cooperación, los apoyos

presupuestarios.

En este sentido, el ministro Miguel Ceara Hatton destaca: “Estos programas de apoyo

presupuestario se han convertido en un aliado para la materialización de las políticas públicas

en los ámbitos de fortalecimiento institucional, la gestión por resultados, eficiencia en la

gestión de las finanzas públicas y en concreto para este Ministerio, en el establecimiento del

Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo”.

Ceara Hatton puntualizó que el tema institucional es un eje central de la política pública del

Gobierno. El ministro de Economía expresó que la Estrategia Nacional de Desarrollo va a ser

objeto de una profunda revisión sobre la base de la visión que quieren incorporar de análisis

dinámico de la transformación de la sociedad y de un modelo de desarrollo que tiene que

ajustarse a esos cambios.

El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, indicó que desde la administración

pública enfocan todos sus esfuerzos en una gestión fortalecida y sólida que permitirá que el

gobierno dominicano sirva de ejemplo ante las demás gestiones gubernamentales a nivel

mundial.

El apoyo presupuestario es una modalidad de cooperación que propone la Unión Europea

cuando el país beneficiario demuestra la capacidad para aplicar políticas públicas adecuadas

para avanzar en la gestión y las reformas necesarias.

La Unión Europea y la República Dominicana mantienen relaciones de cooperación hace más

de 30 años.

En la mesa de honor participó el viceministro del Tesoro del Ministerio de Hacienda, Derby de

los Santos.

En el acto participaron por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, El

viceministro Administrativo y Financiero, Yamel Valera, así como la directora general de

Cooperación Multilateral, Sandra Lara y especialistas de diferentes áreas.

Asimismo, estuvieron presentes especialistas de la Unión Europea y de los ministerios de

Hacienda y de Administración Pública.



Los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton; de

Administración Pública, Darío Castillo, y de Hacienda, José Manuel Vicente reciben de la a

embajadora de la Delegación de la Unión Europea, Katja Ahfeldt el cheque simbólico

correspondiente al Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad

de los Servicios Públicos (PARAP). Participa el viceministro del Tesoro, Derby de los Santos.

.