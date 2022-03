Gobernador Valdez Albizu resalta la capacidad de resiliencia de la economía dominicana

Durante la 294ª reunión del CMCA se examinó el impacto que sobre la inflación causó

en toda la región la pandemia del COVID-19 y el actual conflicto Rusia- Ucrania

Santo Domingo, República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, participó en la 294ª Reunión Ordinaria del Consejo

Monetario Centroamericano (CMCA), donde se analizaron las perspectivas de los países de

Centroamérica y de la República Dominicana, el papel de la política monetaria expansiva en

esas economías para enfrentar los efectos adversos de la pandemia sobre el crecimiento

económico y el empleo, así como el nuevo reto que representa el actual conflicto entre Rusia

y Ucrania y su impacto sobre las mayores presiones inflacionarias que están enfrentando los

países, entre otros aspectos.

El inicio de la reunión contó con las palabras de bienvenida del presidente del Banco Central

de Nicaragua y presidente del CMCA, Ovidio Reyes Ramírez, y por las del secretario ejecutivo

del CMCA, Domingo González. Igualmente asistieron los señores Rodrigo Cubero Brealey,

presidente del Banco Central de Costa Rica; Douglas Rodríguez Fuentes, presidente del

Banco Central de Reserva de El Salvador; Sergio Francisco Recinos Rivera, presidente del

Banco de Guatemala; y Carlos Fernando Ávila, subgerente de Estudios Económicos del

Banco Central de Honduras.

Durante el encuentro, cada banco central expuso sobre el desempeño macroeconómico en el

año 2021 y las perspectivas para este año 2022. En ese sentido, todas las presentaciones

resaltaron el impacto positivo que tuvieron las políticas monetaria y fiscal para impulsar la

recuperación económica en la región luego de la ralentización ocasionada por el COVID-19,

así como los potenciales efectos macroeconómicos y desafíos derivados del conflicto

geopolítico entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, los participantes coincidieron en que esta situación incrementa de forma

importante la incertidumbre global e impulsa un alza de los precios de las materias primas,

principalmente del petróleo y varios alimentos, exacerbando las presiones inflacionarias de

origen externo en las economías de la región. Adicionalmente, el panorama actual deteriora

las condiciones del comercio mundial de bienes y servicios, incidiendo en magnitudes distintas

en cada uno de los miembros del CMCA, dependiendo de las características de sus sistemas

productivos, su grado de apertura comercial y su posición en el ciclo económico.

El gobernador Valdez Albizu destacó que la economía dominicana se recuperó más rápido de

lo previsto, alcanzando un crecimiento interanual de 12.3 % al cierre de 2021, equivalente a

una expansión de 4.7 % en comparación con el nivel de producción real previo a la pandemia,

correspondiente al año 2019.

Asimismo, resaltó que este resultado estuvo apoyado en las medidas de estímulo monetario

adoptadas al inicio de la pandemia por el BCRD para canalizar financiamiento a los hogares y

los sectores productivos; así como en el plan de recuperación del turismo implementado por el

Gobierno y la reactivación de la inversión pública en la última parte del año.

Igualmente, destacó que en el mes de enero se mantuvo el buen desempeño con un

crecimiento interanual de 6.3 % en el indicador mensual de actividad económica (IMAE),

influenciado por la expansión del crédito privado superior al 12 % interanual. Con respecto a

las perspectivas de crecimiento, señaló que para este año el Programa Monetario contempla

un crecimiento en torno a 5.5 %-6.0 %, cercano a su potencial. No obstante, puntualizó que el

impacto negativo del conflicto militar entre Rusia y Ucrania sobre las perspectivas globales y

el aumento extraordinario de las materias primas podría incidir sobre las previsiones de

crecimiento para el año 2022.

En cuanto al sector turismo, Valdez Albizu señaló la rápida recuperación que observó dicho

sector, que registró unos cinco millones de pasajeros no residentes durante el 2021, que

generaron ingresos por unos US$5,680 millones en el pasado año, mientras que en los dos

primeros meses del 2022 se han recibido más de un millón de turistas.

De igual forma, las remesas familiares se ubicaron por encima de los US$10,400 millones en

2021 y acumulan un monto de aproximadamente US$1,500 millones en enero y febrero de

2022. Mientras que la inversión extranjera directa (IED) se ubicó en 2021 ligeramente por

encima los US$ 3 mil millones, financiando con holgura el déficit de cuenta corriente, el cual

fue de 2.5 % del PIB al cierre del pasado año.

Valdez Albizu destacó el fortalecimiento de las reservas internacionales, las cuales cerraron el

año 2021 en US$13,035 millones, aumentando a niveles históricos de unos US$14,800

millones al cierre de febrero de 2022, equivalente a 14.8 % del PIB y 7.2 meses de

importaciones. En este contexto, se ha mantenido la estabilidad relativa del tipo de cambio, el

cual registró una apreciación interanual de 1.4 % al cierre de 2021 y de 5.3 % interanual al

cierre de febrero de 2022.

El gobernador concluyó su exposición considerando que, a pesar de los conflictos geopolíticos

del actual entorno internacional, la República Dominicana está en una posición de fuertes

fundamentos macroeconómicos, con un alto crecimiento, un mercado laboral recuperado y

elevados niveles de reservas; elementos que deberán ayudar a la capacidad de resiliencia de

la economía dominicana y a la adopción de medidas que permitan acomodar de la mejor

manera posible choques adversos.

Adicionalmente, durante la Reunión del CMCA fueron discutidos diversos temas de interés de

los países miembros, tales como las presentaciones del Departamento del Hemisferio

Occidental el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas económicas

mundiales, a cargo del Dr. Metodij Hadzo-Vaskov; y del Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE) sobre el programa de crédito para apoyar la gestión de liquidez

de los bancos centrales, a cargo de su Presidente Ejecutivo Dr. Dante Mossi.

A su vez fueron presentados los principales elementos del estudio sobre ‘Bancos Centrales y

Cambio Climático: Casos de Costa Rica y República Dominicana’ a cargo de Irene Alvarado

del Banco Central de Costa Rica y Joel González del Banco Central de República

Dominicana. De manera particular, se expusieron los avances del BCRD durante los últimos

años en esta materia, agrupados en tres grandes áreas: estudios y capacitación técnica sobre

el impacto del cambio climático en la economía dominicana; evaluación de medidas

regulatorias y monetarias para impulsar el financiamiento verde; y apoyo en la elaboración de

estadísticas medioambientales.

En la actividad, el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por los señores Joel Tejeda

Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker,

asesor económico de la Gobernación; Joel González, director del Departamento de

Programación Monetaria y Estudios Económicos; y Brenda Villanueva de Cardoza, directora

del Departamento Internacional.