Gobernador Valdez Albizu anuncia que la economía se expande 12.7 % en enero-septiembre 2021

Se afianza la proyección de que este año cerraría con un crecimiento de dos dígitos

 El IMAE de septiembre de 2021 creció un 10.6 % en términos interanuales y se

expandió en 4.4 % con respecto a septiembre 2019.

 El desempeño de los primeros nueve meses de 2021 afianza la proyección del

BCRD de que República Dominicana logrará una expansión de dos dígitos al

finalizar el año.

 Los sectores que más se expandieron en enero-septiembre fueron: Hoteles,

bares y restaurantes (31.8 %); construcción (30.0 %); manufactura de zonas

francas (24.2 %); transporte y almacenamiento (13.7 %); manufactura local (11.5

%) y comercio (11.1 %)

 Se recibieron más de 3.3 millones de visitantes no residentes de enero-

septiembre, proyectándose que la cifra superará los 4.8 millones en 2021.

 Población ocupada total, formal e informal, alcanzó 4,598,409 personas en julio-

septiembre 2021, aumentando 302,958 trabajadores con respecto al mismo

trimestre del año anterior.

 Tasa de desocupación bajó a 6.8 % en el tercer trimestre.

 Las reservas internacionales lograron US$12,932.4 millones en septiembre,

equivalente a 7.4 meses de importaciones y a 14.1 % del PIB.

 La IED alcanzó US$2,337.3 millones en enero-septiembre.

 Las exportaciones totales crecieron un 23.3 % con respecto a igual periodo de

2020 y 11.1 % en relación con 2019.

 Las remesas alcanzaron US$7,861.3 millones, 34.4 % más que en enero-

septiembre de 2020 y 48.5 % por encima de igual periodo de 2019.

Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, anunció a las autoridades, medios de

comunicación y ciudadanos en general durante el discurso pronunciado con motivo de

celebración del 74 aniversario de la institución que, conforme a cifras preliminares, en enero-

septiembre el producto interno bruto (PIB) real creció un 12.7 % con respecto al mismo

periodo del año pasado.

Valdez Albizu expresó que este resultado es consistente con variaciones interanuales del PIB

trimestral de 3.1 % en enero-marzo, 25.4 % en abril-junio y 11.4 % en julio-septiembre del

presente año.

Asimismo, indicó que “el notable desempeño de los primeros nueve meses del año consolida

la proyección de que República Dominicana logrará una expansión de dos dígitos al finalizar

el año 2021, es decir de 10 % o más, ubicando al país nuevamente como una de las

economías de mayor crecimiento en América Latina”.

A ese tenor, el gobernador quiso subrayar que “este crecimiento no constituye un simple

rebote estadístico, sino una reactivación importante con respecto a los niveles de pre-

pandemia”.

Valdez Albizu apuntó que “para ilustrar este punto, se procede a comparar el índice del

volumen de producción del IMAE de septiembre de 2019 el cual fue de 173.3 con el de

septiembre de 2021 que subió a 181.0, obteniéndose un crecimiento de 4.4 % en relación a la

pre-pandemia, una verdadera proeza dado el choque de salud que afectó a la economía. De

manera particular en términos anualizados, el IMAE de septiembre de 2021 aumentó 10.6 %.”

Destacó que “de hecho, si se compara el producto real acumulado en 2021 con el de 2019, la

economía dominicana ha crecido 3.6 %, un logro destacable en un momento en que unos

diez países de América Latina presentan crecimiento negativo o de cero en relación con el

periodo pre-COVID-19”.

El indicador mensual de actividad económica (IMAE) de septiembre de 2021 creció 10.6 % en

términos interanuales y se expandió en 4.4 % con respecto a septiembre 2019, lo que estimó

el gobernador “una verdadera proeza, dado el choque de salud que afectó a la economía. De

hecho, si se compara el producto real acumulado en 2021 con el de 2019, la economía

dominicana ha crecido 3.6 %, un logro destacable en un momento en que unos diez países de

América Latina presentan crecimiento negativo o de cero en relación con el periodo pre-

COVID-19”.

Sectores líderes

Las actividades económicas que lideraron el desempeño en términos de valor agregado en el

periodo enero-septiembre fueron: Hoteles, bares y restaurantes (31.8 %); construcción (30.0

%); manufactura de zonas francas (24.2 %); transporte y almacenamiento (13.7 %);

manufactura local (11.5 %); comercio (11.1 %); y explotación de minas y canteras (6.9 %).

Como en meses anteriores, la construcción volvió a ser la actividad de mayor incidencia en el

crecimiento, representando casi un 80 % de la formación bruta de capital fijo.

En otro orden, la manufactura local ha sido determinante en la trayectoria de recuperación,

tanto por su importante participación en el PIB como por ser uno de los principales

generadores de empleos formales en el país. En cuanto a la manufactura de zonas francas, la

actividad recuperó el 100 % de los empleos suspendidos a raíz del confinamiento, creciendo

24.2 % interanual en enero-septiembre 2021.

El sector comercio también se benefició de un incremento en la demanda, como resultado de

la flexibilización del confinamiento orientado a mitigar la propagación del coronavirus.

Asimismo, las facilidades crediticias del Banco Central a través de los intermediarios

financieros impulsaron la producción y distribución de bienes agropecuarios y

manufacturados, contribuyendo al crecimiento del comercio.

Por otra parte, el turismo se ha recuperado más rápido de lo previsto, recibiendo más de 3.3

millones de visitantes no residentes en enero-septiembre. Solo en septiembre, los pasajeros

no residentes que ingresaron al país se incrementaron en 12.9 % con respecto a los visitantes

recibidos en igual mes de 2019. Este desempeño permite proyectar que la llegada de no

residentes superaría los 4.8 millones en 2021.

Mercado laboral

La ocupación total alcanzó 4,598,409 en julio-septiembre 2021, lo cual implica que en

términos netos representó un 97.5 % de la ocupación total de octubre-diciembre 2019, es

decir, de la pre-pandemia.

Estos datos fueron obtenidos en base a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo

(ENCFT), instrumento estadístico reconocido internacionalmente como el más efectivo para

dar seguimiento al mercado laboral por seguir las directrices de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT). Las cifras incluyen tanto empleos formales públicos y privados, como

empleos informales.

En términos interanuales, la ocupación total aumentó en 302,958 para un crecimiento de

7.05 % con respecto a julio-septiembre de 2020. Asimismo, la tasa de desocupación abierta,

indicador oficial de desempleo, bajó de 7.6 % en abril-junio de 2021 a 6.8 % en julio-

septiembre, una reducción de 0.8 puntos porcentuales.

La tendencia hacia la regularización del mercado laboral también se observa en los registros

administrativos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Dichos registros muestran que,

en el caso de los asalariados formales del sector privado, la ocupación se ha recuperado

prácticamente en su totalidad con respecto a febrero de 2020.

El gobernador consideró oportuno puntualizar que la cantidad de ocupados de la TSS siempre

será menor a la ocupación total que arroje la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de

Trabajo, ya que esta última incluye el empleo informal, además de asalariados formales

inscritos en TSS.

Sector externo

Cifras preliminares de la balanza de pagos indican que el déficit de cuenta corriente fue de

US$1,743.3 millones en enero-septiembre de 2021, como resultado de un aumento de la

factura petrolera de US$1,437.0 millones y de un crecimiento superior a 34.0 % de las

importaciones no petroleras.

La inversión extranjera directa (IED) alcanzó US$2,337.3 millones, monto que supera

ampliamente el déficit de cuenta corriente.

De igual manera, las exportaciones totales ascendieron a US$9,199.1 millones en enero-

septiembre, creciendo 23.3 % con respecto a igual periodo de 2020 y 11.1 % en relación con

2019. Dentro de las exportaciones nacionales, se destacan las mineras, que crecieron 17.3 %

interanual impulsadas por el ferroníquel (75.0 %) y el oro (6.3 %). Las exportaciones de zonas

francas alcanzaron US$5,315.5 millones para una expansión interanual de 25.1 %.

Es relevante que los ingresos por turismo se ubicaron en US$3,826.2 millones, 90.2 % por

encima del registro de enero-septiembre de 2020. Asimismo, durante los primeros nueve

meses del año, las remesas alcanzaron US$7,861.3 millones, 34.4 % más que en enero-

septiembre de 2020 y 48.5 % por encima de igual periodo de 2019.

El flujo de divisas proveniente de las distintas actividades externas ha contribuido a la

estabilidad relativa del tipo de cambio, hasta el punto de que al cierre de septiembre el peso

dominicano se había apreciado en 3.4 %, contrario a lo ocurrido en la mayoría de los países

de la región.

A su vez, las reservas internacionales lograron cifras históricas al situarse en US$12,932.4

millones en septiembre, monto equivalente a 7.4 meses de importaciones y a 14.1 % del

producto interno bruto, superando las métricas sugeridas por el FMI.

En cuanto a las perspectivas del sector externo, se espera que el déficit de cuenta corriente

se sitúe por debajo de 2.0 % del PIB para el cierre del presente año. Ese déficit estaría

financiado 1.6 veces por la inversión extranjera directa, que se estima superaría los US$3,000

millones en 2021.

Entorno internacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta en su último informe sobre Perspectivas

Económicas Globales un crecimiento interanual de la economía mundial de 5.9 % para 2021,

una notable recuperación después de contraerse 3.1 % en el año 2020.

En esa línea, el FMI proyecta un crecimiento de 6.3 % para América Latina, sustentado en la

reactivación del consumo privado y en mejores términos de intercambio para las economías

más grandes de la región.

Valdez Albizu resaltó que, según el informe del FMI, República Dominicana estaría, una vez

más, entre las economías de mayor crecimiento, pronosticando una expansión del PIB real de

9.5 % durante 2021.

No obstante, el gobernador señaló que “persisten riesgos importantes en el entorno global

asociados a la propagación de nuevas variantes del virus, a mayores precios de las materias

primas y a las trabas en las cadenas de suministros del comercio mundial. Estos elementos

han moderado ligeramente los pronósticos de crecimiento, a la vez que han aumentado la

inflación, tanto en economías desarrolladas como emergentes”.

Política monetaria y financiera

Valdez Albizu señaló que la recuperación económica ha sido más rápida de lo previsto “en

gran medida, por el plan de estímulo monetario puesto en marcha por el Banco Central desde

el inicio de la pandemia. Dicho plan redujo la tasa de política monetaria en 150 puntos básicos

hasta un mínimo histórico de 3.0 % anual, a la vez que estrechó el corredor de tasas,

reduciendo la overnight a 2.5 %. Asimismo, se otorgaron facilidades de liquidez a las

entidades financieras por RD$215 mil millones (5.0 % del PIB), quienes a su vez colocaron

unos 92,000 préstamos a empresas y hogares a tasas bajas, en la mayoría de los casos en

torno a 8.0 %”.

Como resultado de estas medidas, el promedio ponderado de las tasas de interés de los

préstamos de la banca múltiple se redujo en 400 puntos básicos, al pasar de 13.28 % previo a

la pandemia a 9.33 % en el pasado mes de septiembre. Esta reducción influyó en un

crecimiento de 10 % interanual al cierre de septiembre del crédito privado en moneda

nacional, más que duplicando la expansión promedio de esta variable en América Latina.

Consideraciones sobre la inflación

El gobernador Valdez Albizu expuso que, “al igual que en gran parte de las economías, la

inflación dominicana, que en términos acumulados se ubicó en 5.88 % en enero-septiembre,

también se ha visto afectada por el choque de oferta global, particularmente por mayores

precios del petróleo y por el aumento de los costos de fletes relacionado con la escasez de

contenedores”.

El precio de referencia global de transportar un contenedor pasó de unos 2 mil dólares antes

de la pandemia a más de 10 mil dólares en la actualidad. Asimismo, los precios de insumos

importados utilizados en la producción local crecieron significativamente durante el último año,

destacándose el petróleo (102 %), el maíz (32.5 %), el trigo (17.7 %) y la soya (16.3 %), entre

otros.

De igual manera, los costos de producción del sector construcción han sido impactados por el

aumento de los precios internacionales de ciertos insumos y materiales, como es el caso del

clinker utilizado en la producción de cemento, el acero que es parte importante de las

estructuras metálicas y la madera que, además de servir como apoyo al levantamiento de las

edificaciones, cumple el rol de aislante térmico.

Las presiones externas han tenido sus mayores efectos en la inflación de los grupos alimentos

y transporte, que representan más del 60 % de la variación de precios del último año. En

adición, República Dominicana fue afectada por la llamada fiebre porcina que generó un

efecto sustitución, incrementando los precios del pollo y otros productos cárnicos, cuyos

costos ya reflejaban el aumento de las materias primas importadas.

Por todo lo anterior, Valdez Albizu expresó que “es injusto señalar que la inflación actual se

origina en temas monetarios o fiscales, cuando existe clara evidencia de que responde a un

choque de oferta que ha generado un problema mundial, a la vez que ha sido influenciada por

una coyuntura específica en el sector agropecuario”.

La inflación acumulada al mes de septiembre del presente año es de 5.88 %, sin embargo, la

inflación interanual, es decir de los últimos doce meses, se ha desacelerado pasando de

10.48 % en mayo de este año a 7.74 % en septiembre.

El sistema de pronóstico del Banco Central indica que la inflación continuaría convergiendo

gradualmente al rango meta de 4 % ± 1 % durante 2022. Adicionalmente, las expectativas de

los agentes económicos se encuentran ancladas al objetivo de inflación, permitiendo

mantener condiciones monetarias acomodaticias hasta tanto se consolide la recuperación

económica y del mercado laboral.

Los organismos internacionales coinciden en que el aumento de la inflación provocado por las

distorsiones de la oferta mundial es transitorio y se irá moderando en la medida que la

actividad productiva se libere de los “cuellos de botella” generados por la crisis del

coronavirus.

Avances e innovaciones

El BCRD ha jugado un papel proactivo en materia de las innovaciones que combinan la

tecnología y las finanzas. Hoy el país cuenta con uno de los sistemas de pagos más

modernos de la región, el cual jugó un rol importante durante la crisis, al registrar un

crecimiento interanual promedio de 48 % en los pagos liquidados en el sistema Liquidación

Bruta en Tiempo Real (LBTR).

Del mismo modo, se ha avanzado en la inclusión financiera apoyados en la tecnología, en los

pagos digitales y en la educación financiera. Ello implica retos de ciberseguridad, por lo que

se dispone de un centro de respuesta a incidentes que da seguimiento a eventos que podrían

afectar tanto al Banco Central como a las instituciones financieras participantes del sistema.

Recientemente fue anunciada la creación de un Hub de Innovación Financiera que, con el

apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de las superintendencias de Bancos,

Pensiones, Mercado de Valores y Seguros, potenciaría las iniciativas privadas en esta

materia, fomentando su factibilidad y sostenibilidad.

Por otro lado, conscientes de que el país se encuentra en una de las zonas geográficas del

mundo más vulnerables a eventos climáticos extremos, el Banco Central, como miembro del

Consejo Nacional para el Cambio Climático, ha avanzado en la realización de estudios sobre

el impacto económico de este fenómeno en nuestro país, en la evaluación de políticas de

financiamiento verde y en la elaboración de estadísticas medioambientales.

Sobre este tema, el BCRD ha solicitado formalmente su ingreso a la Red de Bancos Centrales

y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero, principal foro mundial para incentivar

las finanzas verdes y hacer recomendaciones para mitigar el cambio climático.

Finalmente, el gobernador Valdez Albizu expresó: “Tengan la certeza, estimados amigos, que,

aun con los logros alcanzados, en el Banco Central no bajaremos la guardia y nos

mantendremos atentos a los riesgos que aún prevalecen en la economía mundial. Estamos

más que preparados para reaccionar ante cualquier choque que amenace la estabilidad”.

Misa solemne

Como parte de los actos solemnes en ocasión del 74º aniversario del Banco Central, se

celebró una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el reverendo padre José Pastor

Ramírez Fernández, a la que asistieron las principales autoridades de la institución y una

representación de los funcionarios, con motivo de respetar las medidas precautorias

motivadas por la pandemia COVID-19.

Tanto la alocución del gobernador como el resto de las actividades siguieron también los

preceptos sanitarios indicados por las autoridades, habiéndose puesto a disposición del

público en general una recepción de señal en directo a través de YouTube. El discurso del

gobernador se encuentra disponible para su consulta en la página web del BCRD:

www.bancentral.gov.do