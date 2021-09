Fundación Propagas realiza Jornada de Limpieza de Playas y Riberas de Ríos

La Fundación Propagas y el Grupo Propagas, en un esfuerzo conjunto con el

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana y

sus aliados del sector público y privado, exhortan a la población a apoyar a la

conmemoración del Día Internacional de Limpieza de Playas y Riberas de

Ríos”, que se celebra el tercer sábado del mes de septiembre de cada año, de

manera simultánea en más de 160 países.

Este año, debido a la pandemia, la Fundación Propagas realizó la Jornada de

Limpieza de Playas y Riberas de Ríos el viernes 17 Septiembre y el sábado 18 de

septiembre, con una participación representativa de las empresas del Grupo

Propagas para elevar el nivel de conciencia ciudadana sobre la creciente

contaminación de los océanos, playas, cabeceras y riberas de ríos por residuos

sólidos que no son biodegradables, especialmente aquellos que pueden ser

reciclados como botellas plásticas, botellas de vidrio, tapas plásticas y metales; y no

reciclables como vasos, platos, empaques, trozos de foam y vasos plásticos, entre

otros. Estos residuos son el resultado de nuestras malas prácticas con los desechos

en estos espacios y dejar cientos de materiales que se convierten en nocivos para

las especies marinas y para nuestra propia salud.

El acto se llevó a cabo en Playa Oasis I (Bandera Azul), Juan Dolio y Playa El

Pescador en Guayacanes; Playa El Faro (Terminal Coastal, SPM) y Río Higuero en

La Cuaba, encabezado por la presidente de la Fundación Propagas, Doctora Rosa

Margarita Bonetti de Santana, quien destacó la importancia de la actividad y explicó

quela finalidad de la jornada es empoderar y comprometer a la población sobre la

necesidad de evitar lanzar residuos a las calles, ríos o mares, educar sobre reducir,

reusar y reciclar los residuos sólidos, especialmente plásticos, lo que impactaría en

la disminución de la contaminación por estos desechos.

La Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Riberas de Ríos 2021 abarcó el

saneamiento de 78 playas y litorales costeros, así como 17 riberas de ríos en las 32

provincias del país, diseminados en todo el territorio nacional a la cual se integraron

decenas de entidades e instituciones del Gobierno Central, alcaldías municipales,

empresas privadas, universidades, institutos especializados, organizaciones no

gubernamentales, organismos de la sociedad civil, iglesias, juntas de vecinos,

clubes, entre otros, quienes recolectaron toneladas de desechos sólidos que

provocan grandes daños al medio ambiente por la contaminación que generan.

La Jornada de Limpieza de Playas y Riberas del año 2021 fue organizada y llevada

a cabo por colaboradores del Grupo y la Fundación Propagas. Los resultados de la

colecta de residuos sólidos de las 4 localidades intervenidas de manera simultánea

son: 6,880 unidades de residuos sólidos, 58 fundas y sacos con contenidos de

residuos sólidos, para un total de 955 libras de residuos sólidos pesados. Así mismo,

los resultados reflejaron que el 17% del volumen de

residuos colectados correspondía residuos no reciclables (vasos plásticos, foam,

juguetes, telas, calzados, orgánicos, entre otros), y un 62% tenía potencial para el

reciclaje (plásticos –botellas, tapas, plásticos-, metales y vidrios).

De su parte, la presidente de la Fundación Propagas, Sra. Rosa M. Bonetti de

Santana envió un mensaje en representación de las empresas aliadas al Ministerio

Ambiente, que forman parte del Comité de Limpieza de Playas y Riberas de Ríos,

donde destacó: Trabajemos juntos por un país limpio y saludable, el aporte de

todos es valioso, necesario y hará la diferencia para combatir la problemática de la

contaminación por plásticos. Juntos luchemos para lograr conservar sanos nuestros

océanos, como legado para las presentes y futuras generaciones.

El aporte de la Fundación Propagas y el Grupo Propagas con esta jornada para

evitar los contaminantes desde sus fuentes de origen, es educar a través de las

acciones locales, contribuir al cambio global y a la concientización ambiental para

combatir esta problemática.

Valorar la importancia de esta actividad, que es simbólica un día al año, pero que

pretende inculcar una cultura de cambio en los ciudadanos dominicanos para que

las buenas prácticas sean su norte durante todo el año.