Frank Rainieri destaca el impacto que tendrá para RD ser país socio FITUR 2022

Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Punta Cana, Frank Rainieri elogió la estrategia de expansión turística apoyada en Marca País que desplegará la República Dominicana en la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo FITUR 2022, en la cual el país participará como socio invitado y que contará con la participación del presidente de la República, Luis Abinader.

Asímismo, el empresario turístico, destacó el impacto que tendrá para el turismo dominicano ser el país socio de la Feria de Turismo (FITUR 2022) la cual se desarrollará del 19 al 23 de enero en el Instituto Ferial de Madrid (IFEMA).

“La participación y el patrocinio de República Dominicana de la Feria de FITUR es un paso importante en el relanzamiento post pandemia del destino República Dominicana. La Feria de FITUR es la primera feria que se realiza cada año en enero y es la que va ir marcando el paso para las siguientes ferias y el hecho de nosotros ser copatrocinadores pues nos va a dar una buena una promoción y una importancia bien grande”, manifestó Frank Rainieri entrevistado en el periódico y canal de Youtube Despertar Nacional por el periodista Moisés González.

Resaltó que luego de FITUR la República Dominicana debe participar en las siguientes ferias de turismo que se realizan en Italia y Alemania para poder conquistar el mercado europeo.

“Naturalmente tenemos que saber que después de FITUR debemos ir a Milán a la BIT y después ir al ITB en Alemania, para completar el ciclo de ferias de esa etapa del año para que Europa vuelva a retomar ese liderazgo que tenía hacia República Dominicana”, manifestó el empresario turístico.

Rainieri sostuvo que en una época República Dominicana llegó a tener 400 mil turistas alemanes y antes de la pandemia apenas llegábamos a 200 mil, “ahora estamos trabajando fuertemente con el mercado alemán, el Ministerio de Turismo y ese es otro mercado que después de FITUR debemos ir a ITB a posicionarlo”.

“Si te pones a pensar que necesitamos recuperar esos 200 mil turistas alemanes que no vienen. ¿Cuánto le generan 200 mil turistas a la República Dominicana? Piensa tú, que el Banco Central dice que cada turista le genera al país, 1,250 dólares, si lo multiplicas por 200 estamos hablando de más de 300 millones de dólares que le generan a la economía nacional. Por lo tanto si se invierte un millón de dólares en la feria y se va a recuperar 300 millones creo que es una buena inversión, pero no solamente eso , 200,000 turistas al gobierno dominicano le representan unos 40 millones de dólares en impuestos en otras palabras es una buena inversión yo por eso estoy muy contento de que hoy estamos armando como en feria de Fitur y que estaremos presentes si Dios quiere, en la semana del 20 de enero en la Feria de FITUR, en Madrid”.

Rainieri destacó el trabajo que está realizando el gabinete de turismo que es presididio por el presidente Abinader y que es coordinado por el ministro David Collado.

Esta participación reviste de un destacado protagonismo y visibilidad estratégica para la promoción al mundo de los grandes atractivos turísticos de República Dominicana en la feria turística más importante del mundo.

La figura de Socio FITUR, implementada en 2016, establece un amplio campo de actuación conjunta en los ámbitos de promoción y comunicación más significativos de este gran evento de la industria turística que se celebrará del 19 al 23 de enero de 2022, organizado por IFEMA MADRID, en el recinto ferial de la capital española.

La colaboración de país socio contribuye, además, a crear un estrecho vínculo con la suma de la marca “República Dominicana, lo Tiene Todo” y FITUR, lo que le permitirá al destino caribeño, de la lidada participación en la feria, aprovechar y rentabilizar, aún más, el magnífico potencial promocional del evento de cara al mundo.

Además, el país formará parte del gran despliegue que durante una semana y bajo el simbólico lema “Abrazamos el mundo” se proyectará internacionalmente desde la ciudad de Madrid, con motivo de la celebración de FITUR.

FITUR 2022 será, por tanto, un revulsivo para dinamizar la actividad turística en un momento que muestra claros signos de mejora, en el que vuelven los viajes y en el que la feria va a potenciar todos sus recursos en su misión esencial de contribuir a la recuperación del turismo.

Un contexto inmejorable para acoger la presencia estelar de República Dominicana, país que ya es referencia mundial de esa recuperación, en el que la gradual normalización de la actividad turística, se suma al soporte que representa la declaración por parte del Gobierno de España de FITUR como Acontecimiento de Excepcional de Interés Público.

También, se suma al respaldo que recibe de toda la cadena de valor de la industria turística internacional. FITUR 2022 dibuja así un escenario excepcional para abrir nuevas vías de expansión y oportunidades de negocio de República Dominicana en el mercado europeo y asiático.

El mejor marco de promoción al mundo entero

Además, la celebración de FITUR en Madrid, su convocatoria profesional, repercusión y alcance mediático, a nivel nacional, representan un importante valor añadido para la promoción a gran escala de Republica Dominicana en España, donde este destino caribeño se ha revelado como uno de más deseados por los españoles, situando a España en el top cuatro de países emisores.

De este modo, y bajo el eslogan ‘Lo Tiene Todo’, República Dominicana contará con el mejor escaparate internacional para promover todos los valores como destino turístico y poner de relieve la calidez de su clima y la hospitalidad de su gente, junto a su conectividad con más de 1,400 aeropuertos de más de 170 países.

Además, hará gala de la buena gestión realizada ante la pandemia en cuanto a protocolos para el turismo, vacunación de la población local y especialmente de los trabajadores del sector turismo.

Su potente planta hotelera es también uno de los indicadores más significativos de su capacidad de atracción turística, motivo por el cual los principales grupos españoles son de los mejores posicionados en el destino y tanto los proyectos acometidos como las inversiones en curso indican con claridad que República Dominicana es una apuesta firme para el futuro.

El stand de República Dominicana no solo dará a conocer sus hermosas playas de arena prístina, palmeras y aguas color turquesa, sino que, además, mostrará la mejor y más diversa oferta gastronómica y cultural junto a los más espectaculares campos de golf, su colorida naturaleza y la creciente vigencia para el país de los segmentos de Ecoturismo, el turismo de congresos e incentivos y el turismo de bienestar.

Otros grandes focos de esta participación estarán en Santo Domingo, una ciudad cosmopolita, divertida y que alberga a la Ciudad Colonial, el testimonio de que el Descubrimiento de América se inició por La Española. Además, Santo Domingo ha sido una ciudad dos veces galardonada como “Capital Gastronómica del Caribe”.

Por otro lado, estarán Punta Cana, el mayor polo turístico del país, con los mejores servicios de hoteles y resorts, aeropuerto internacional a la vanguardia de la tecnología y gran conectividad mundial; mientras que también está Samaná, la joya del turismo dominicano, entre naturaleza, ofertas complementarias y playas vírgenes, así como La Romana y Bayahíbe, con el espectacular enclave de Altos de Chavón, para celebraciones de bodas, lunas de miel o para ir en familia, o los nuevos desarrollos turísticos en Miches y Montecristi, ya en proceso.

No faltarán el merengue y la bachata, ritmos que acompañan al turista desde la mañana al anochecer, y que han sido destacados por ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La unión de la marca “República Dominicana, lo tiene todo” junto a la imagen de FITUR, en una exclusiva colaboración, permitirá a este célebre destino caribeño, de larga y consolidada participación en la Feria, aprovechar y rentabilizar, aún más, el magnífico potencial promocional del evento y tomar parte del gran despliegue que durante una semana y bajo el simbólico lema “Abrazamos el mundo” se proyectará internacionalmente desde la ciudad de Madrid.

El impulso de FITUR 2022 y su marcada condición de “hub” para el mercado iberoamericano, ofrece un contexto inmejorable a República Dominicana para abrir nuevas vías de expansión y oportunidades de negocio en los mercados europeo y asiático.

Destaca sostenibilidad del Grupo Punta Cana

Frank Rainieri reiteró el compromiso del Grupo Punta Cana con la sostenibilidad.

“Nosotros creemos el desarrollo sostenido y sostenible tanto ambiental como socialmente porque tenemos que trabajar para cuidar la naturaleza. El mundo no puede vivir de a la naturaleza y menos el sector turístico un sector donde los tres elementos más importante de nosotros pueden ser afectados por la naturaleza que son el mar, el sol y la tenemos que cuidarlo, tenemos que preservar en el dominicano todos y todos tenemos que aportar un granito de arena.

Indicó que la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente no es solo una cuestión de empresas o del que tiene dinero, “todos debemos colaborar, ayudemos pero naturalmente no solamente podemos trabajar con la naturaleza mientras todavía el dominicano que apenas come una vez al día y por eso tenemos también que trabajar socialmente con el pueblo para mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos.”

Frank Rainieri afirmó que los empresarios del siglo XXI deben estar en contacto con las comunidades contribuyendo a su desarrollo.

“Los empresarios del siglo XXI debemos tener un compromiso con el medio ambiente y con la sociedad esos dos pilares deben ser lo que nos guíe el siglo XXI”, indicó Rainieri.