Francisco Domínguez Brito: “Hidroeléctrica Las Placetas representa un gran daño ecológico y un impacto negativo en la economía de la zona”.

DISTRITO NACIONAL.- Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó su preocupación y oposición a la construcción de la presa hidroeléctrica Las Placetas que se pretende edificar en la Cordillera Central y que afectaría la calidad de vida y la economía de esa región.

“La construcción de esa presa en la Cordillera Central de la República Dominicana afectaría de manera drástica a las comunidades santiagueras de Jánico y San José de las Matas”, manifestó.

Francisco Domínguez Brito advirtió que la construcción de la presa Las Placetas significa la muerte de ambos pueblos, el turismo y el desarrollo, pero que la gran gravedad es que “La construcción de al menos tres presas en la zona de Las Placetas podría causar un gran daño al ecosistema de la sierra. Decenas de comunidades dependen de la vida que les genera los ríos Bao y Jagua, incluyendo balnearios y destinos ecoturísticos, rompería el equilibrio del medio ambiental que es tan importante”, expresó el aspirante presidencial.

El exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró que esa presa no es necesaria en estos momentos, y que su construcción acarrearía sobrecostos en estos momentos.

“Si se represa de nuevo, dejará de fluir el agua de forma regular por una buena parte de esas cuencas. Las grandes presas son un contrasentido en zonas como la sierra, existen otras formas en las que pequeños proyectos hidroeléctricos podrían no comprometer a las comunidades, realmente el daño ambiental sería inadmisible y además, económicamente no sería rentable”, destacó el ex Ministro de Medio Ambiente.

Apuntó que de ninguna manera la construcción de la presa ayudaría al sistema eléctrico nacional, “y más que nada seguiría endeudando aún más a la República Dominicana”.