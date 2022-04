Francisco Domínguez Brito, el precandidato del Partido de la Liberación Dominicana que representa el Boschismo

Por Andrés Patiño

El precandidato que su hoja de presentación es que él es de los peledeistas honrados,

honestos, impolutos y que representa el pensamiento y sus acciones fueron apegadas al

boschismo durante su gestión pública y que él no está de acuerdo ni tiene nada que ver con la

parte oscura del PLD, la cual el admite, pero la justifica cuando, defiende a acusados y

apresados por actos de corrupción en los pasados gobiernos del expresidente Danilo Medina.

Francisco Domínguez Brito con mucha experiencia de estado, tal como otros compañeros de

su partido que durante 20 años ocuparon distintas posiciones como servidor público, es un

político y abogado que fue procurador fiscal del distrito nacional (1997-2000) , procurador

general de la republica (2004-2006), senador por la provincia de Santiago de los caballeros

(2006-2010), ministro de trabajo (2011-2012), procurador general de la republica (2012-2016)

y ministro de medio ambiente (2016-2018), ha estado en busca de la nominación presidencial

en dos ocasiones anteriores en el 2011 y en el 2019, tal vez se cumpla su sueño de obtener la

nominación presidencial tal como dice el refrán a las 3 son las vencidas, será la última vez que

trate de obtenerla.

Francisco Domínguez Brito es considerado una reserva moral dentro de los altos dirigentes del

PLD, a pesar de que para obtener el favor de la dirigencia y la militancia tendrá que defender a

su partido y sus acciones a como dé lugar, tendrá que apagar la gorra que un momento le

encendió fuego donde, representaba que había que acabar con lo malo que había en el PLD y

darle paso a lo bueno, él es uno de los pocos precandidatos que tiene una estructura política

de trabajo propia desde hace años, pero en esta ocasión tiene que enfrentarse a su

compueblano Abel Martínez Duran, lo que sin duda alguna dividirá la votación en su región, y

con PLD debilitado por las fugas de dirigentes y militantes hacia otro partido, es seguro que las

estructuras de estos precandidatos han perdido fuerza, por qué parte de su militancia

abandono el partido de la liberación dominicana, para irse al Partido la Fuerza del Pueblo y por

su puesto al partido Revolucionario Moderno, que es el que está dirigiendo el gobierno en la

actualidad.

Muchas expertos políticos entiende que el momento de Francisco Domínguez Brito, ya paso,

que debió ser el candidato presidencial del PLD en el 2020, y que sea gastado su candidatura al

no poder lograr una condena para su compañero de partido Félix Bautista cuando fue acusado

de corrupción e enriquecimiento ilícito y lavado de activos, de haber conseguido una condena,

la imagen del procurador seria bien valorada para sus aspiraciones presidenciales, sin

embargo el acusado obtuvo una sentencia de “no a lugar”, los expertos dicen que el

procurador fallo en su propósito y que por lo tanto eso debilita sus aspiraciones, además de

que ya no se puede volver a juzgar al Senador Félix Bautista por esos delitos, o sea que en vez

de hacer un mal le hizo un favor. Francisco Domínguez Brito debe contar con el apoyo de

Danilo Medina si quiere obtener la candidatura a la presidencia por el partido de la liberación

dominicana, lo malo es que, es un secreto a voces, que ese apoyo del expresidente de la

republica dominicana está comprometido hace mucho tiempo con otra figura de su partido.