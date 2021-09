Luis se voló la cerca

No recuerdo a ningún otro jefe de este Estado, por populista que haya sido (incluyendo al dominican-york Leonel Fernández) que hiciera lo que Luis Abinader en su viaje a Nueva York: ir en vuelo comercial (de chepa no se sentó en clase turística); lanzar una primera bola en Filadelfia (de chepa no tomó un turno al bate con los Mets); juntarse con toda la gleba bachatera del Alto Manhattan; abrirle negocios al Banreservas y hablar sin rodeos en la ONU (ahora sí con saco y corbata), donde les exigió a los poderosos del mundo que se dejen de bla bla bla y sean más responsables con Haití…(Supongo que Biden, asombrado, querrá conocerlo)