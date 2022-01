FEDERACIÓN DOMINICANA DE CÁMARAS y ORGANIZACIONES EN EL EXTERIOR DESTACA INICIATIVAS Y DEDICACIÓN LIDERAZGO TRADICIONAL DIÁSPORA

Washington, D.C. EUA., diciembre 20, 2021.- La Federación Dominicana Internacional que reúne las principales cámaras de comercio, asociaciones empresariales, fundaciones y otras organizaciones de dominicanos en el exterior, destacó y reconoció las iniciativas, dedicación, sacrificios, emotiva labor de líderes y dirigentes de la diáspora que a través de los años han generado positivas realizaciones en bien de los dominicanos en el exterior, como del país.

Al celebrar el Día del Dominicano en el Exterior, establecido mediante el Decreto 101-87, Pedro Diaz Ballester, presidente de la Federación, expresó en su nombre, y directivos como Dra. Soraya Aguasvivas, licenciados Martin Medina Gomez, Manuel Garcia Denis, Jose Lovaton Franco, Ana Maria Segura, Efrain Sora, Victor Cabrera, Julio Burgos, Andy De Jesus, sus felicitaciones a nuestra “laboriosa y exitosa diáspora”.

FACILIDADES ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE

La organización considera relevante el proceso de mayor atención a los nuestros que ha activado el Presidente Luis Abinader Corona, con el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ministro Administrativo, Jose Paliza Nouel, ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez Gil, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Victor Bisono Haza, director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovaton, y administrador de Banreservas, Samuel Pereyra Rojas, entre otros altos funcionarios, como “en el terreno de juego” la embajadora en los Estados Unidos de América, Sonia Guzman Klang, embajador en España, Juan B. Diaz Santana, embajadora en Canadá, Michelle Cohen Camacho, embajador en El Salvador, Julio Cesar Georges, y el cónsul en New York, Eligio Jaquez, entre otros en el exterior.

Aplauden las disposiciones del presidente de la República en beneficio de la diáspora, las cuales aspiran y motivan adquieran carácter definitivo. Observaron que el diputado del Exterior, Ramon Ceballos, destacó como compromiso de campaña del presidente Abinader y del PRM, y que la diputada del Exterior Iris Familia, del partido de gobierno, depositó en marzo una iniciativa en la Cámara de Diputados en busca de exclusión de los dominicanos residentes en el exterior del pago de los diez dólares, los cuales se cobran a quienes ingresan al país, bajo categoría de turista.

SEMANA DOMINICANA EN LOS EUA

Reconoció la Federación, la labor excelsa desarrollada durante 20 AÑOS continuos, en bien de los dominicanos en el exterior, por el Comité Ejecutivo Organizador de SEMANA DOMINICANA EN LOS EUA, liderado por el Dr. Luis Heredia Bonetti, epd, junto a dedicados dominicanos como Ellis Perez, Roberto Saladin, Frank Moya Pons, Maureen Tejada, Pedro Diaz Ballester, Frederick Emam-Zade, Marcelino San Miguel II, Jose Del Castillo Pichardo, entre otros, como de los fallecidos Ing. Victor Thomen, Dres. Ramon Martinez Aponte y Eduardo Latorre, también fundadores. En Washington, D.C., los Dres. Roberto Alvarez, Guillermo Rivera Rincon, como Muriel Alfonseca y los ex Embajadores; en New York, Rafael Ginebra, Cid Wilson, Hector Nunez, Ramona Hernandez, DOWS, Robert Abreu, Josefa Sicard-Mirabal, Eliezer Diaz, entre otros, en New Jersey, Nelson Montilla y la Dra. Maria Teresa Feliciano, en Puerto Rico, Juan Guiliani Cury y la Cámara de Industriales de Puerto Rico, en Miami y Jacksonville, la Dominican International Business Chamber, con sus directivos Pedro Diaz B., Emile DeBoyrie Troncoso, Jose Lopez, Rocio Gell, Luis Delgado, Carmen Cristina Alvarez, Richard Campos, Manuel Richardson, y en estos también dinámicos 9 años, por la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), bajo la dirección de Roberto Herrera Pablo, William Malamud, los Past Presidentes, así como los miembros del Comité Organizador.

Llegando a su 30 aniversario, SEMANADOM cuenta con impresionante historial de realizaciones que han generado considerables beneficios para la diáspora, como “Cátedras Dominicanas” en Setton Hall University y University of Miami, participación de los Presidentes Fernandez Reyna y Mejia Dominguez, de los Vicepresidentes Peynado, Ortiz Bosch, Alburquerque y Cedeno Lizardo, entre larga lista de resultados positivos, siendo la organización dominicana de mayor penetración en los más influyentes círculos de poder político, cultural, académico y económico de los EUA.

DRA. ORTIZ BOSCH

De igual forma, expresaron que la diáspora debe parte de sus beneficios a la labor de la entonces Senadora, y ex vicepresidenta de la República, Dra. Milagros Ortiz Bosch, en conjunto con el Comité de SEMANADOM.

SOBRE OBJETIVOS DEL CONGRESISTA ESPAILLAT

La organización apoya la dedicación y disposición del Congresista Federal Adriano Espaillat (NY), en su deseo de que se formalice una Agenda de la Diáspora. Entienden que el distinguido santiaguero, dada su experiencia política, estará consciente que NO se ha arrancado por el camino adecuado en cuanto a la representación de la diáspora en el proceso. La Federación valora a los dominicanos que quieran hacer algo por su país, y en este caso por la diáspora, tal como han hecho y/o tratado cientos de líderes y dirigentes desde hace décadas, y actualmente. Entienden una cosa es “que una persona o su fundacion haga el trabajo tecnico de poner la Agenda en blanco y negro”, y otra es “tener la calidad de representar a TODOS los dominicanos en el exterior”, aspecto que consideran MUY delicado.

LA AGENDA DE LA DIÁSPORA INICIÓ EN 1994

Recordaron que dentro del programa de trabajo de la Semana Dominicana en los Estados Unidos (Dominican Week), el 5 de octubre de 1994 el Dr. Roberto Saladin dictó en la Universidad de Seton Hall, New Jersey, la conferencia “Los Retos Económicos para los Dominicanos en los EUA y su Futuro Común con la República Dominicana” con subtítulo “El Desafío y la diáspora”, sugiriendo la creación del “Instituto para la Defensa y Protección de los Dominicanos Residentes en el Exterior”, exhortando auspiciar un Congreso Mundial de la Diáspora Dominicana.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo acogió la propuesta, y se preparó el anteproyecto de ley para la creación del “Instituto Dominicano para la Defensa y Protección de los Dominicanos Residentes en el Exterior”, en el cual trabajó también el Dr. Rafael Robles Inocencio, epd, quien fuera Juez en New York, junto a otros abogados de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, aprobado por el Congreso Nacional como “Ley Sobre Orientación y Servicios a los Dominicanos Residentes en el Exterior No. 52-99”, promulgada por el expresidente, Dr. Leonel Fernandez Reyna. Modificaciones del Congreso al original, observadas por el Canciller Latorre, afectaron su implementación.

Otro evento histórico, en el cual el doctor Saladin Selin participó como Embajador ante el Gobierno de los EEUU, el 26 de febrero del 2000, fue el Seminario “Dominicanos 2000: Construyendo Nuestra Agenda Nacional”, al participar en el Panel “La Diáspora y la Isla”, en el City College de New York.

Aplaudimos se desarrollen acciones como esta, pero consideramos se debe respetar que esta labor tiene su historia.

DOMINICANOS USA

Diaz Ballester, en su calidad de presidente de la Federación, destacó que de igual forma reconocen la valiosa labor de “Dominicanos USA (DUSA)”, organización no partidista comprometida con la integración cívica, social y económica de los dominicano-estadounidenses en la sociedad norteamericana, habiendo convertido muchos más de 100 mil a implementar su capacidad de voto y decisión en la dirección del estado americano.

VALIOSOS RECONOCIMIENTOS

Pedro J. Diaz Ballester, ha sido objeto de diversos reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo solo en dos años antes de la pandemia unos 10 Reconocimientos en Miami, Doral, Broward, Orlando, Tallahassee, New York, New Jersey y Santo Domingo, por más de 40 años promoviendo y desarrollando organizaciones, inversiones, negocios, turismo, comercio, cultura, labor social para la República Dominicana, beneficiando también a la diáspora en Florida y New York especialmente, siendo exaltado en septiembre 2018 con el U.S. ILLUSTRIOUS Award en Negocios y Emprendedurismo, por Institute for Latinos Studies y Berkeley College, en la City University of New York.

LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS Y TURÍSTICAS

Finalmente, Diaz Ballester expresó: “Al desear Feliz Navidad para todos, motivó a dominicanos en el exterior, y extranjeros, invertir en estos y más sectores en la República Dominicana, ya que oportunidades, facilidades oficiales y condiciones en general son excelentes, como evidencian los niveles en que cierra el 2021 la dinámica economía dominicana, con datos del Banco Central, y los principales organismos financieros internacionales”.-.