FEDELUCD: 34 años y contando…

Maguá Moquete Paredes

La historia de las drogas se remonta a los albores de la humanidad. La gravitación

de las drogas en la vida actual ha dado origen a uno de los fenómenos de mayor

incidencia y peligrosidad en el planeta. Ciertamente, no existe país que se encuentre

inmune a esta plaga que ataca a las personas y a las colectividades de manera silenciosa y

traicionera o en forma abierta y virulenta.

Las características actuales, sumamente, complejas de los fenómenos de las

sustancias psicoactivas requieren, para su prevención, que la educación promueva el

desarrollo del conocimiento, evaluación, juicio crítico de los factores y situaciones

sociales, políticas, económicas y culturales que generan, estimulan y mantienen el

problema actual. Por ello, reiteramos, la educación preventiva debe apoyar capacidades

integrales en las personas, considerando el conocimiento de si mismo y del medio, en su

aspecto físico, emocional, ético, moral, espiritual y vocacional.

Al proyectar esta fotografía íntegra en la consciencia nacional, establezco, que la

Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas, Inc. (FEDELUCD), es una ONG,

Organización No Gubernamental, para promover el cambio social o político a gran

escala, o localmente, y tiene un rol crítico en la sociedad en desarrollo, ya que se enfoca

en la mejora de las comunidades y activar la participación ciudadana. Fundada el 26 de

junio del año 1990, con el decreto del Poder Ejecutivo 40-91.

Su presidente e ideólogo, Francisco Núñez Cáceres, notable jurisconsulto y líder

nacional se ha dedicado adjunto a su comité ejecutivo, dirigentes y miembros nacionales

y del extranjero. Igualmente, con instituciones públicas y privadas del país para orientar,

informar y educar a las familias dominicanas para prevenir el daño que causan los

psicotrópicos a jóvenes y adultos.

“Con la finalidad de hacer consciencia en el corazón del pueblo dominicano, a los

fines, de que nos demos cuenta del auge que está tomando la problemática de las drogas

en nuestra sociedad”, indica el presidente.

En el Seminario Drogas y Sociedad '2024; Francisco Núñez Cáceres; “Ya hemos

denunciado el comportamiento de los narcotraficantes y microtraficantes, que usan a

menores como 'mulas' para transportar las drogas”. “Comerciantes inescrupulosos que

usan los 'deliveries' (entregadores o repartidores de productos / servicios solicitados) para

trasladar sustancias alucinógenas, sin pensar en el daño que ocasionan…”

Entendemos que la Ley 50-88; de drogas y sustancias controladas en la República

Dominicana debe ser modificada, es, por tanto, que solicitamos al superior gobierno, se

forme una comisión de juristas para cubrir algunas 'lagunas' que posee la presente norma

legal, reflexiona el representante de FEDELUCD.

En su discurso, Núñez Cáceres, indica: “…la legalización o despenalización de las

drogas, entendemos que sería un crimen de lesa humanidad. FEDELUCD, ve con

preocupación como personas dicen estar de acuerdo, supuestamente, para fines

medicinales, los que quieren es una brecha para derribar la ventana y luego hasta abrir la

puerta de par en par para la inconducta.

Con esto, deja claro el gestar social, que el gran problema que nos agobia, y que

cada ciudadano debe colaborar con tesón e interés para contribuir con la nación en evitar

la drogadicción, asaltos, inseguridad ciudadana y los feminicidios.

Se trata de una realidad sumamente difícil que atenta al bienestar de las personas,

la integridad de la familia, la salud física y mental de la sociedad, la superación de los

pueblos, el desarrollo de los países y la prosperidad de los continentes.

Es imprescindible, en primer lugar, lograr consciencia en torno a la magnitud de

la dilatada lacra, para combatirla decididamente, antes de que sus destructivas células

conviertan en metástasis el cuerpo social del orbe.

La advertencia es oportuna y útil. No se debe desconocer que la drogadicción y el

narcotráfico constituyen en devastadoras acciones que van desde la degradación absoluta

del ser humano, hasta la propia base política y económica de los pueblos, en razón de los

nocivos efectos que ocasionan el cohecho y otras formas de corrupción, así como el

lavado de dinero y/o activo en que se basa tan execrable industria delincuencial.

Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas, Inc. (FEDELUCD), en más

de tres décadas de labores persistentes en pro de la libertad sin drogas narcóticas,

Francisco Núñez Cáceres, manifiesta en su discurrir existencial una sociedad dominicana

íntegra y superada. Con ello, forja su esperanza y fe en que la resolución 42/112, del 7 de

diciembre del año 1987, en la Asamblea General de la ONU, Organización de las

Naciones Unidas, conmemora el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el

Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

FEDELUCD, desarrollo eventos especiales en el país y extranjero para mostrar su

determinación en reforzar la actuación y la cooperación para alcanzar el objetivo de una

sociedad en salud y bienestar. Y así, transitar y transmitir un mensaje libre de

psicotrópicos.

Maguá Moquete Paredes

Periodista, especialista en Defensa y Seguridad Nacional,

Politólogo.