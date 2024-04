Faride: “Sí, es necesaria una ley de Ciberseguridad”

Hay que proteger los sistemas de información frente a los ciberataques y amenazas constantes.

Ciudad de Panamá, Panamá. -Durante su participación en el Panel “¿Es necesaria una ley integral de ciberseguridad?”, la senadora Faride Raful, proponente del Proyecto de Ley de Ciberseguridad, expresó que “Es así debido a que el marco constitucional reserva a la ley aspectos claves como la capacidad reglamentaria de los entes y órganos de la Administración, así como también la capacidad sancionadora en casos de incumplimiento”. Además, agregó que la aprobación de una ley, resulta muy favorable a la confianza que se necesita, por los consensos que se requieren para su aprobación y dada la mayor estabilidad y certidumbre en sus disposiciones.”

El lema de la IV Jornada de la STIC y Congreso RootedCon en esta ocasión ha sido “Gobernar y compartir, las claves del éxito en ciberseguridad”, en el que se destacó la incorporación del componente parlamentario.

“El tema de la defensa y de la misma soberanía nacional está totalmente expuesto. En República Dominicana, por ejemplo, estamos trabajando desde el 2018 a través de decretos presidenciales, no tenemos todavía legislación. En el año 2021 propusimos el proyecto de ciberseguridad que ha sido aprobado 4 veces en el Senado de la República, pero no se ha aprobado ni se ha dado el consenso necesario en la Cámara de Diputados para poder convertirlo en ley por múltiples razones; como la falta de conocimiento y de sensibilización de nosotros los congresistas para poder dimensionar este tema, la parte de la confianza sobre todo en países en vía de desarrollo como el nuestro, donde la suspicacia con relación a estos temas es parte de nuestras sociedades. No obstante, si queremos ser fuertes, esto es, unir fuerzas contra las fuentes de amenazas que actúan de manera cada vez más organizadas, tenemos que lograr el ambiente propicio para la cooperación”.

“Son cuestiones que tenemos trabajar de manera constante a través de la educación y de los consensos obligatorios, no solamente de las instituciones estatales sino privadas para poder concretar” expresó Faride durante su intervención en el panel, con el Coordinador de la modernización del Estado y gobernabilidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Moisés Benamor como moderador y junto al senador colombiano Alfredo Deluque.

El proyecto de ley propone que el Consejo Nacional de Ciberseguridad se constituya en órgano colegiado y máxima autoridad del Centro Nacional de Ciberseguridad, establece la modalidad sobre la cual se crean las infraestructuras críticas, así como los criterios para la protección de las mismas, a través de análisis de riesgos y auditorías que identifiquen la vulnerabilidad y puedan prevenir eventos e incidentes. El tema sancionatorio es un elemento que el proyecto tipifica administrativamente a través de las faltas leves, graves y muy graves.

Faride también resaltó la importancia en generar confianza y colaboraciones interinstitucional e internacional, porque se trata de un esfuerzo global. “Hay que proteger los sistemas de información mediante acciones tendentes a evitar accesos no autorizados, protegiendo su integridad y la confidencialidad de las informaciones almacenadas o transmitidas a través de dichos”