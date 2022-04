Expresidente Leonel Fernández es mostrado a destiempo en segundo lugar para el 2024

Por Andrés Patiño

Siendo las encuestas el retrato de un momento en el cual sea realizado, y que

muchas veces, las muestras tomadas y la interpretación de las mismas no dan

un resultado exacto, debido a que se toma en cuenta un margen de error, que

en muchas ocasiones puede alterar los resultados finales, dando un cambio

significativo a los resultados que se quieren mostrar durante la investigación y

la realidad cuando se presentan los resultados finales de las elecciones.

Aunque los nuevos votantes pueden variar su intención del voto de un

momento a otro, todavía hay un alto porcentaje del electorado que sigue siendo

fiel a su partido, por lo que solo votan por los candidatos que lleven su

organización política, lo que tiene un peso especifico que puede mantener a su

partido ocupando las posiciones obtenidas durante las elecciones previas,

permitiéndole permanecer a los regidores, alcaldes, legisladores y por su

puesto al presidente de turno, otro periodo más en sus posiciones en el estado.

En estos días hemos visto partidarios del expresidente Leonel Fernández

querer vender la percepción de que el es el candidato ideal para enfrentar en

las próximas elecciones presidenciales al presidente Luis Abinader, que según

las encuestas le da preferencia con miras a dichas elecciones se encuentra en

segundo lugar, detrás del presidente de la república, pero no se menciona que

todavía falta una variable para completar la ecuación, que esa variable no

tiene su valor todavía, por lo que esos resultados no son correctos, por que

falta tomar en cuenta quien finalmente será el candidato o candidata a la

presidencia por el partido de la liberación dominicana, mientras no se defina el

valor de esta variable, a pesar del tiempo que falta para la contienda electoral,

decir que el candidato de la Fuerza del Pueblo está en segundo lugar es falso

de toda falsedad.

Muchos dirigentes políticos piensan que el pueblo solo piensa en comida, por lo

que en los últimos 16 años el PLD se mantuvo en el poder dando comida a

dos maños durante el año previo a las elecciones, aumentando las ayudas

sociales y con promesas de mejorarlas de mantenerse en el gobierno, esto les

resulto hasta que llegaron las elecciones el 2020, donde la población no le

importo toda la comida y ayudas sociales que dieron en la campaña mas

costosa de la historia, según dijo el expresidente Danilo Medina, nunca habían

gastado tanto dinero, las dadivas, prebendas y el movimiento de la logística

que siempre les dio los resultados esperados, no les sirvió de nada, perdieron

las elecciones, porque una parte significativa de la población decidido hacer un

cambio, y otra parte de la población demostró que no piensa solo con el

estómago, y voto en contra de la corrupción y la impunidad que tenía al país al

borde de un abismo.

El alto costo de la vida es una variable que siempre se toma en cuenta, pero

hay una gran parte la población que está consciente de que la crisis económica

es mundial debido a la pandemia del COVID19 y en la actualidad la

confrontación bélica que esta ocurriendo en Europa entre Rusia y Ucrania hace

que la crisis se agudice aún más , estos acontecimientos siempre son

aprovechados por la oposición, que tratara de utilizarlo contra el gobierno,

deseando que mientras mas se agudice la crisis y empeore la situación del

país, podrán capitalizar el descontento de la población, pero así como los

hombres en la historia no se evalúan como comienzan, sino como terminan, la

situación temprana de crisis económica que ha tenido que enfrentar el

gobierno la ha manejado de forma magistral según los datos presentados por el

Banco Central hasta el momento, como solo han transcurrido un año y 7

meses de gobierno hay que ver si los años que faltan la situación económica

del país y el alto costo de la vida es controlado con las medidas que están

tomando para que los precios no sigan subiendo y comiencen a bajar.

Pensar que el expresidente Leonel Fernández con la pobre participación que

tuvo en las elecciones del pasado 2020 en la cual, su candidatura a la

presidencia con su partido la Fuerza del Pueblo apenas obtuvo un 4.5%,según

esos resultados no podría en las próximas elecciones del año 2024 obtener un

segundo lugar, a menos que pueda contar con una estructura y recursos como

los tiene el partido de la liberación dominicana, la cual utilizara inmediatamente

elija cual será su candidato o candidata en dichas elecciones, las encuestas a

destiempo que según varios analistas políticos y dirigentes de la Fuerza del

Pueblo y sus aliados, están haciendo creer a la población que su candidato el

expresidente Leonel Fernández, es uno de los favoritos para los próximos

comicios, pero la realidad es que cuando se pregunta la preferencia de los

votantes por partido sigue estando en la tercera posición de la preferencia del

electorado hasta este momento, en los próximos meses y años veremos si, esa

situación cambia.