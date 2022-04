Expresidenta CDP FL define como «grave atropello a Libertad Prensa» incidente con periodistas en RD

Miami, Florida. –La periodista Rose Mary Santana, ex presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas en la Florida, prestigiosa gremialista y reconocida Defensora de los Derechos Humanos, Libertad de Prensa y Democracia hemisférica, condenó de manera enérgica el incidente que se produjo en el denominado “canódromo” en la República Dominicana, donde periodistas fueron despojados de sus equipos de trabajo, jamaqueados y empujados por miembros de la Dirección General de Tránsito Terrestre, DIGESETT, adjunto al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, durante una cobertura noticiosa.

Durante el incidente que se registró este lunes en la nación, a periodistas de diversos medios les fue impedida su labor, arrebatándoles sus cámaras y equipos de grabación, mientras realizaban una cobertura noticiosa acompañando al Defensor del Pueblo en las instalaciones que pertenecen a la entidad oficial. Insultos, pisotones, destrucción de equipos, violencia física y manipulación de armas, describió la periodista Lourdes Aponte del Listin Diario, la situación que ocurrió allí con todos ellos, representantes de diversos medios de comunicación

Santana se suma al Presidente del CDP en República Dominicana, Aurelio Henríquez, quien solicitó la cancelación de los miembros del organismo que estuvieron envueltos en esta situación que se produjo este lunes en el país caribeño.

Los periodistas fueron convocados por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, para una inspección en el área de Retención de Vehículos de Motor de la institución, denominada popularmente como «el canódromo» donde se retienen los vehículos y motores de las personas que cometen infracciones, un lugar bajo la supervisión y dirección de la DIGESETT, según se conoce.

“Al ver las imágenes de este día en diferentes medios del país y que recorren el mundo, justo en la Semana Santa, donde se llama a la paz y la tranquilidad, no pude ocultar mi indignación ante el vil atropello de que fueron objeto mis colegas, en el pleno uso de sus facultades y garantías profesionales de informar”, expresó mediante una nota enviada a los medios la periodista dominicana.

“Lo que ocurrió allí, es un grave atropello a la libertad de prensa en la República Dominicana y lo que no debemos pasar por alto. Debe además de una destitución de quienes permitieron este hecho, una investigación profunda sobre el mismo.”

La reconocida dirigente gremialista y periodista, presidenta-editora de RoseMaryNews, “Mejor Medio Digital de la Diáspora” por el Observatorio de Medios Digitales, sostuvo que “hace apenas unos días, justo en el Día Nacional del Periodista, alabábamos el clima de libertad de prensa que existe en el país. Este hecho sin lugar a duda ensombrece el panorama en el ejercicio periodístico en la nación y no se debe repetir.”

Agregó, «sentirse impotente al ver las imágenes de la colega del Listín Diario, siendo zarandeada como pieza de carro por miembros del DIGESTT, según se observa en el incidente, cuando fueron todos a una cobertura noticiosa para una inspección en el canódromo, acompañados del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien también recibió empujones y otros”, según se muestra en videos colgados en las redes y medios.

Rose Mary Santana, miembro de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, sede en Bruselas y de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Estados Unidos, entre otros organismos internacionales, se destaca como defensora de la Libertad de Prensa, Derechos Humanos y Democracia.

Subraya que, “el hecho de que se cancele del puesto a la persona quien pudo haber fomentado este atropello contra la prensa, no es suficiente. Debe esto llegar hasta las últimas consecuencias para que no se repita una acción similar, lo que lesiona, no solo la Libertad de Prensa y el pleno ejercicio periodístico en el país, sino además el clima de democracia existente.”

Previamente, había colgado un post en su cuenta en Twitter donde considera como “inadmisible” la acción de que fueron víctimas los periodistas y el Defensor del Pueblo y donde pide además la devolución de los equipos que le fueron arrebatados a los periodistas durante el incidente en el canódromo.

“Las autoridades judiciales deben realizar una exhaustiva investigación sobre este penoso hecho, que hoy, ha colocado a la República Dominicana en portadas en medios internacionales. Mi total repulsa a esta acción deleznable que pone en entredicho el derecho a la información”, concluye en la nota enviada a este medio.