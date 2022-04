Experto en política internacional analiza situación entre Rusia y Ucrania

Santo Domingo. – El experto en política internacional, Víctor Villanueva, afirmó que entre los objetivos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ido consiguiendo en cuanto a la invasión delineada en Ucrania, están lograr tener predominio en el acceso al mar y mantener una tendencia de debate para que Ucrania se declare como un Estado neutral.

“Esto le ha permitido ir a aguas calidad como las de mar Negro y posteriormente al Mediterráneo”, expresó Villanueva.

Explicó que, en cuanto a la política exterior, un Estado neutral tiene un fundamento de no involucrarse en ningún contexto de conflicto internacional y que tal acción puede servir de base para que otros países que pertenecieron a la Unión Soviética puedan ponderar como una salida política a declarar su Estado como neutral.

Indicó que el objetivo es llevar la tranquilidad y la seguridad del resguardo soberano en una zona de amortiguación geográfica que necesita Putin para la posteridad, de cara a la coexistencia que tiene la humanidad con una potencia nuclear como Rusia.

Al preguntarle si la masacre de Bucha, Ucrania podría terminar juzgada por crímenes en un tribunal internacional que emule los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, dijo que sí y que se ha ido recabando información bastante atroz que constituye una de las tipificaciones de delitos contemplados en el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional.

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, manifestó que es importante ponderar que Rusia y Ucrania forman parte de dicho convenio internacional que crea la jurisdicción de esa corte.

“Puede ser que Estados que no se hayan adherido al Tratado de Roma puedan ser juzgados ahí si aceptan la jurisdicción, lo cual no es posible en el caso de Rusia. Pero, habrá que contemplar los delitos que sí entran en una categoría de obligación contra todos”, expresó el experto.

En cuanto a la tipificación del genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, considera que sí podrían ser juzgados en un tribunal especializado, pero implicaría la captura y caída del régimen de Putin en Rusia, lo cual hasta ahora no hay una proyección que pueda acontecer así per se.

Sin embargo, cree que sí, que están todos los elementos constitutivos para que Putin sea debidamente juzgado por las atrocidades cometidas contra la población civil y en paz en Ucrania

Sobre el futuro de Ucrania, considera que es importante verlo desde distintos ángulos, pero con respecto a ser un Estado neutral es conveniente que se identifique así porque está en medio de Occidente y de Rusia.

Entiende que si Ucrania puede entrar a la Unión Europea no va a desviarse de ese objetivo, pero eso no tendría las mismas implicaciones que sí acepta la jurisdicción de ser un Estado parte del Tratado Atlántico Norte (OTAN) porque ya los fines de cooperación militar en un Estado neutral no aplican.

Agregó que las conferencias de paz de La Haya definen cuál debe ser el comportamiento de un Estado neutral y que se circunscribe a tener una actuación parecida a como las Naciones Unidas actúan frente a un conflicto internacional. “Hay que ver como Ucrania lo logra, pues si es posible es una salida y seguirá siendo una conquista político militar”, precisó