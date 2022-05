Exfuncionario de Educación afirma conflicto de la ADP con el Gobierno es más político que gremial

El exviceministro de Educación Francisco Cruz Pascual advirtió que hasta tanto no sea despolitizado el tema Educativo en el país, no podremos hablar de solución al conflicto de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) con el Gobierno.

Llamó a la sensatez y a la firma de un pacto sincero, con la ayuda y colaboración internacional porque, a su juicio, el mayor problema de la ADP con las autoridades radica en que es el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el que traza la pauta de lo que se va a hacer en cuanto al gremio educativo.

Entrevistado en el programa Fuera de Record que produce el periodista Elvis Lima por En Televisión, Cruz Pascual afirmó que ese conflicto del Gobierno con la ADP es viejo, pero quien paga las consecuencias es la familia dominicana con una educación baja en calidad y donde los estudiantes son los que se quedan sin recibir docencia.

«El Gobierno necesita avanzar en Educación para poder cumplir las promesas y este es un buen momento porque el ministro Furcal es un sindicalista de larga data, que conoce el sistema, sabe lo que está pasando, que es un forcejeo que trasciende lo gremial y se va a un pulso político», indicó.

Cambio de rumbo

Por otra parte, Cruz Pascual consideró que la República Dominicana seguirá arrojando resultados negativos en las mediciones de PIISA, hasta tanto no se cambie la metodología y los profesores mejoren su actitud.

«El problema es que República Dominicana es medida con los estándares que tienen las naciones de Europa, poderosas, cuando la realidad del país caribeño es otra», señaló.

Consideró que esa evaluación debe «aplatanarse» para que República Dominicana pueda obtener resultados diferentes, de lo contrario seguiremos siendo mal vistos en el resto del mundo.

En cuanto a los profesores, la desventaja que tienen es que el currículo del Ministerio de Educación, la plantilla que se utiliza para evaluar a los educadores está muy mal instrumentada y da la sensación de que los maestros son brutos, torpes o inútiles y eso también eleva el conflicto de la ADP con el MINERD.