Excelente decisión de las autoridades sanitarias

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Quiero expresar mi más sinceras felicitaciones al gobierno y las

autoridades sanitarias del país por la importante decisión de implementar

medidas para motivar a la población a vacunarse en contra del coronavirus

(Covid-19).

A partir del 18 de este mes las personas mayores de 12 años que no

hayan recibido por lo menos dos dosis de vacunas contra la covid-19 no

podrán ingresar a lugares de trabajo en espacios cerrados, ni a centros de

estudios y tampoco podrán utilizar el transporte público.

Quienes no presenten su tarjeta de vacunación que indique la

aplicación de las dos dosis también estarán impedidos de ingresar a

restaurantes, colmados, discotecas, clubes, centros comerciales, tiendas,

casinos, centros deportivos y cualquier otro lugar de diversión.

Aquellas personas mayores de 12 años que no se hayan aplicado dos

dosis podrán ingresar a esos lugares siempre y cuando presenten una prueba

por negativa al covid-19 con al menos 14 días de vigencia.

USO OBLIGATORIO DE MASCARRILLA

El Ministerio de Salud Pública también reiteró que se mantiene el uso

obligatorio de mascarilla en lugares de uso público, así como el lavado de

manos y el distanciamiento físico.

En las últimas semanas es notorio que el uso de mascarillas ha caído en

desuso, sobre todo en el interior del país.

Los establecimientos de uso público solo podrán acoger el 75 % de su

capacidad, en tanto las actividades que impliquen la aglomeración de

personas deberán contar con la autorización expresa del Ministerio de Salud.

El organismo ofreció una rueda de prensa para ofrecer detalles de las

medidas a seguir por la población, una vez se dispuso el término del estado

de emergencia y con ello la conclusión del toque de queda en todo el país, a

partir 11 de este octubre.

«Estamos dando una semana más después de finalizado el estado de

emergencia para que las personas acudan a vacunarse», dijo el ministro de

Salud, Daniel Rivera.

NUEVO HORARIO EXPENDIO BEBIDAS ALCOHOLICAS

Las autoridades, además, prohibirán el expendio de bebidas

alcohólicas en bares, discotecas, colmados, casinos y centros de diversión de

lunes a viernes después de la medianoche y los sábados y domingo luego de

la 2 de la mañana.

Los establecimientos de uso público solo podrán acoger el 75 % de su

capacidad, en tanto las actividades que impliquen la aglomeración de

personas deberán contar con la autorización expresa del Ministerio de Salud.

«Estamos dando una semana más después de finalizado el estado de

emergencia para que las personas acudan a vacunarse», dijo el ministro de

Salud Pública.