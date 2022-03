Ex precandidata a diputada del PRD Nancy Jiménez acusa a Miguel Vargas de despojarla de candidatura para elecciones 2020

NUEVA YORK._ Barajando la posibilidad de si se queda o se va del PRD, la doctora Nancy Jiménez, ex precandidata a diputada de ultramar del partido blanco para las elecciones de 2020 acusó al presidente nacional del partido blanco, Miguel Vargas Maldonado de despojarla de la candidatura para beneficiar a intereses perniciosos a lo externo de la organización.

Jiménez, quien es una de las mujeres dominicanas más activa en el ruedo político y la comunidad, relató en una entrevista que Vargas también ha convertido al PRD del partido histórico de masas, a una pobre entelequia que ni siquiera cuenta con un local donde reunirse, con una dirección y militancia cuyos miembros “se pueden contar con los dedos de las manos, y sobran dedos”.

La ex precandidata señaló que el PRD por el mal manejo que le ha dado Vargas Maldonado, puede tener muchas consecuencias muy difíciles en su futuro panorama político.

Jiménez participó en los procesos electorales de 2016 y 2020 como precandidata a diputada de ultramar en la Circunscripción #1 de Estados Unidos.

Dijo que el panorama político no está definido y se debe esperar un poquito más de tiempo para ver qué es lo que va a pasar con todo esto refiriéndose a su partido.

“A mí todo el mundo me conoce porque yo siempre digo la verdad, y la realidad del caso es, que nosotros en este momento no somos diputada ni defensora de los derechos del dominicano en el exterior precisamente porque me quitaron la oportunidad para dársela a otra persona, y por supuesto gran cantidad de electores no quisieron votar por no votar por otro partido político que no sea del agrado de ellos”, explicó la doctora Jiménez.

Agregó que no es tiempo para decidir qué partido político representa los intereses del país. “Esa es mi opinión muy personal, pero entiendo que cada quien debe estar donde realmente se sienta bien y donde tenga beneficios, como muchos que se han lucrado del PRD que no fue mi caso”.

También criticó al connotado dirigente nacional perredeísta Rafael Vásquez (Fiquito) quien aspira a la presidencia del PRD recordando que Vásquez dijo que Miguel Vargas no genera confianza para la sociedad.

“Lo que yo puedo decir es que Fiquito representa sus intereses personales y él lo único que quiere es su propio bienestar. Él fue, si no el mejor, el más beneficiado de todas las cosas que consiguió de Miguel Vargas Maldonado en las pasadas elecciones”, añadió Jiménez.

Preguntada si contempla abandonar al PRD para irse a otro partido, respondió “que todavía no tenemos partido, aún no sabemos por qué partido político podría ser, puede ser el PRM u otra institución o podríamos irnos independiente, si me lo permiten”. “Quiero representar los intereses de todos y cada uno de los dominicanos en el exterior, que hasta este momento no he visto a ningún diputado que le haya importado la problemática que hemos tenido, especialmente con el COVID-19 que estamos pasando y con los problemas que van a seguir viniendo”, expuso Jiménez.