Ex Jefe de la Policía Nacional reveló en institución se producen situaciones “increíbles”

Bahoruco: El ex diputado Rafael Méndez reveló que un Jefe de

la Policía Nacional le confesó que “si la población supiera lo que

pasa todas las noche en la filas de esta institución, este país se

fuera abajo”, porque en el cuerpo del orden “se producen situaciones

tan alarmantes y bochornosas que al más ingenuo podrían resultarles

increíbles”.

Tú sabes lo que es que en todas las bandas de delincuentes, de

asesinos y ladrones, que se atrapan todas las noches, hay agentes de

la policía involucrados en esos hechos”, me confesó el mayor general

Ramón Alcides Rodríguez Arias, quien para ese entonces era jefe de la

Policía Nacional.

El pasado legislador, para esa entonces presidente del Colegio

Dominicano de Periodistas, dijo que esa conversación se produjo hace

más 30 años, en el despacho íntimo donde dormitan sus siestas los

jefes de policías, “pero lo sorprendente para mi es que, aunque se

hayan producido algunos cambios en esa institución, si es que han

habido, me niego a creer que sean transformaciones que hayan

modificado la conducta, forma de actuación y la moral de la inmensa

mayoría de agentes orden, en todos sus niveles”.

Méndez, informó que otra situación digna de referir fue lo que

sucedió con el apresamiento de Esteban Díaz Jáquez, para ese entonces

uno de los máximos dirigentes del desaparecido Partido de los

Trabajadores Dominicanos, de tendencia comunista.

“En mi condición de miembro de la dirección de ese partido fui

comisionado, junto a otros directivos, para indagar y gestionar la

libertad de Díaz Jáquez, por lo que una tarde nos presentados al

Palacio de la Policía Nacional, en busca de que el mayor general

Rodríguez Arias nos recibiera, lo que no fue posible”, recordó.

Y a seguidas añadió: “Al otro día en mi condición de presidente del

Colegio Dominicano de Periodistas asisto al Club de Oficiales de la

Policía Nacional, donde fui invitado, y donde estaba presente el jefe

del cuerpo del orden, junto a la plana mayor de la institución, en una

celebración que no recuerdo de qué se trataba”.

“Desde que advierte que entró al lugar, el mayor Rodríguez Arias

ordena que me sienten en la silla contigua a donde él estaba sentado,

y no bien nos saludamos, me pidió excusa por lo sucedido el día

anterior, y me informa que no recibió a la comisión del PTD porque no

tenía nada que decirnos, y acto seguido se sinceriza y me dice al

oído: No lo recibí porque no tenía nada que informales. Yo no sabía

por qué estaba preso Esteban Díaz Jáquez”