Ex diputado Rafael Méndez considera orden de Educación da calidad y estabiliza programa PREPARA

El ex diputado Rafael Méndez expresó su satisfacción, y dijo “tener razones

más que suficientes para celebrar las disposiciones contenidas en la orden

departamental 17/2023, del Ministerio de Educación, por las que venía

clamando desde hacía muchos años, desde mi curul y fuera de mi curul”.

En carta dirigida al ministro Ángel Hernández, el pasado legislador por la

Provincia Bahoruco, considera que la referida orden de la cartera educativa es

una importante contribución a la estabilidad y a la mejora de la calidad

educativa del Programa de Educación Media Semipresencial para Adultos

(PREPARA).

“Lo dispuesto en la referida orden de la cartera educativa viene a satisfacer

necesidades sentidas y demandas silenciosas del profesorado y de los

estudiantes de PREPARA, las cuales están contenidas en ordenanzas

anteriores, y hasta en la Constitución de la Republica, pero se habían

desconocido”, recordó.

El pasado legislador asumió desde su curul en la Cámara de Diputados las

aspiraciones y necesidades de ese sector estudiantil, y del sistema educativo

en sentido general, por lo que logró que se aprobara una resolución que

demandaba el suministro de alimentos a los estudiantes de PREPARA, “por ser

una modalidad de tanda extendida”, y otra que declaraba de interés nacional la

erradicación del analfabetismo.

Méndez fue reiterativo en la demanda de que se les exonere el pago de los

800 pesos anuales que se les cobraba a los estudiantes de PREPARA, “porque

además de injusto, era inconstitucional, ya que la carta magna establece que la

educación pre-universitaria es gratuita y de calidad, y así lo hice consignar en

una carta que le entregué al ex presidente Danilo Medina en su despacho del

Palacio Nacional”.

“PREPARA acaba de dar un salto que esperamos contribuya a la calidad y

estabilidad del programa. Se acabó el rompecabezas del pago ilegal de los 800

pesos, y esperamos que pronto no veremos a esos estudiantes deambulando

por los alrededores de los centros educativos buscando como ligar un

almuerzo”, expresó.