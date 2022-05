Estudio revela percepciones de los barrios carenciados sobre la Policía Nacional

Santo Domingo.- Un estudio acerca del riesgo de delincuencia y violencia en los jóvenes de los barrios más

vulnerables de la Zona Norte de Santo Domingo 1 reveló una desconfianza generalizada hacia la policía entre

los residentes.

La investigación, realizada por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) junto con la Agencia de

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sacó a relucir que las percepciones y experiencias de

las y los residentes de los 18 barrios estudiados hacia las autoridades locales y, específicamente,hacia las

autoridades policiales fueron notablemente negativas, evidenciando una marcada inconformidad con las

estrategias de control y las acciones policiales.

Los grupos entrevistados señalaron con mayor frecuencia que la actuación de la policía influía en que se

cometieran delitos en los barrios. Esto, según los entrevistados se debe a que se percibe que los policías podían

proteger delincuentes a cambio de dinero y que se realizaban arrestos injustificados para demostrar actividades

y obtener beneficios monetarios. Si bien la mayoría de residentes tiene más temor hacia los delincuentes en los

barrios, la desconfianza hacia los agentes es tal que algunos afirmaron que sentían más temor en la

policía por sus conductas extorsivas.

El proceso de investigación se desarrolló en el marco del Macro Proyecto de Prevención de la Violencia Juvenil

en América Latina, coordinado por USAID. En total se entrevistaron 581 personas, 171 jóvenes entre los 14

y 29 años, 180 progenitores de jóvenes, 80 jóvenes que habían sido detenidos y 51 líderes comunitarios.

No denuncian, por desconfianza

Los habitantes de los barrios identificaron que los actos delictivos se denuncian escasamente. En particular, los

robos y atracos en su mayoría no se denuncian. Se plantean dos razones fundamentales de esto: en primer

lugar, el temor ante la reacción de los agresores y la percepción de la denuncia como un mero trámite

burocrático que no conlleva a la justicia. “No puse denuncia porque no me sentía segura. Los delincuentes te

caen arriba si lo haces”, afirmó una joven femenina de 18 años que fue entrevistada en la investigación.

Finalmente, la gran mayoría de jóvenes entrevistados, considera que la policía le reservaba un trato agresivo,

abusivo e irrespetuoso de sus derechos humanos. Los líderes comunitarios expresaron preocupación por el trato

observado de la policía con los jóvenes.

En el estudio se evidenciaron los principales conductores de violencia en los barrios, con el objetivo de

desarrollar iniciativas para disminuir la violencia y los niveles de criminalidad en los barrios más carenciados de

Santo Domingo.

La investigación concluye con algunas recomendaciones , como que la modernización de la Policía Nacional

debe tomar en cuenta la inclusión y el diálogo con los líderes comunitarios en representación de las

áreas geográficas del país.

También resalta que la política de “mano dura” resulta en su mayoría ineficaz porque tratar de “reeducar” o

castigar a un joven que ha violado la Ley con más violencia es señalarle que la violencia es un camino

válido. Además, se sugiere terminar con los arrestos de jóvenes en los barrios por aspectos culturales,

tales como tener el pelo largo o trenzado o usar tatuajes, argumentando delitos menores.

1 Los 18 barrios incluidos en la investigación fueron 1. Capotillo, 2. Cristo Rey, 3. Ensanche Espaillat, 4.

Ensanche Luperón, 5. Guachupita, 6. Gualey, 7. La Zurza, 10. Los Guandules, 11. María Auxiliadora, 12.

Mejoramiento Social, 13. Simón Bolívar, 14. Villas Agrícolas, 15. Villa Consuelo, 16. Villa Juana, 17. Villa María,

18. 27 de Febrero.

RESUMEN EJECUTIVO

Robos y Asaltos constituyen los tipos de violencia más común en los barrios según

residentes y agentes policiales. El estudio evidencia necesidad de aumentar el

personal policial en los barrios y una desconfianza generalizada hacia la policía entre

los residentes.

El Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) juntos con la Agencia de Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realizó un estudio acerca del riesgo de

delincuencia y violencia en los jóvenes de los barrios más vulnerables de la Zona Norte de

Santo Domingo 1 . La investigación se desarrolló en el marco del Macro Proyecto de

Prevención de la Violencia Juvenil en América Latina, coordinado por USAID. En total se

entrevistaron 581 personas, 171 jóvenes entre los 14 y 29 años, 180 progenitores de

jóvenes, 80 jóvenes que habían sido detenidos y 51 líderes comunitarios. También, se

entrevistaron 99 agentes policiales asignados a los barrios de estudio.

En el estudio se evidenciaron los principales conductores de violencia en los barrios, con el

objetivo de desarrollar iniciativas para disminuir la violencia y los niveles de criminalidad en

los barrios más carenciados de Santo Domingo.

Los agentes policiales consideran que la causa de violencia en los barrios se debe a

la negligencia de los padres. Los jóvenes identifican las carencias en la educación

como factor principal.

Jóvenes y agentes policiales: identificaron espontáneamente más factores de riesgo.

Progenitores, líderes comunitarios y jóvenes detenidos: identificaron más frecuentemente la

negligencia parental como causa de violencia. El estudio evidencia que el 53% de los

agentes considera que la principal causa de violencia y criminalidad en los barrios es la

negligencia de los progenitores, seguido por la falta de oportunidades y empleos. Es

destacable que los agentes no identificaron la violencia institucional (la actuación y

represión de las fuerzas policiales) entre los conductores de violencia.

Los agentes policiales, de acuerdo con las y los residentes de los barrios, evidenciaron que

los robos y asaltos constituyen las manifestaciones delictivas más frecuentes de

criminalidad, constituyendo respectivamente el 77% y 75% de los tipos de violencia más

señalados por los agentes. A seguir, los agentes mencionaron las riñas intrafamiliares, la

música muy alta y las riñas entre vecinos como las manifestaciones delictivas más

frecuente. El 11% de los agentes consideran que la prostitución infantil como manifestación

delictiva existente. Sin embargo, las y los residentes de estos barrios la mencionaron

escasamente.

Según lo expresado por los habitantes de los barrios, los actos delictivos se denuncian

escasamente. En particular, los robos y atracos en su mayoría no se denuncian. Se

plantean dos razones fundamentales de esto: en primer lugar, el temor ante la reacción de

los agresores y la percepción de la denuncia como un mero trámite burocrático que no

conlleva a la justicia. “No puse denuncia porque no me sentía segura. Los delincuentes te

caen arriba si lo haces”, afirma joven femenina de 18 años.

1 Los 18 barrios incluidos en la investigación fueron 1. Capotillo, 2. Cristo Rey, 3. Ensanche Espaillat, 4.

Ensanche Luperón, 5. Guachupita, 6. Gualey, 7. La Zurza, 10. Los Guandules, 11. María Auxiliadora, 12.

Mejoramiento Social, 13. Simón Bolívar, 14. Villas Agrícolas, 15. Villa Consuelo, 16. Villa Juana, 17. Villa María,

18. 27 de Febrero.

Los agentes policiales destacan que las mujeres constituyen las principales víctimas de

violencia y criminalidad en los barrios. Este dato evidencia una componente de género

significativa que señala a la mujer como víctima predilecta de violencia y criminalidad.

Aproximadamente un cuarto de los agentes evidencia que no pueden controlar la

delincuencia. Es de destacar a este propósito la insuficiencia en el número de agentes,

evidenciada por los residentes y confirmada en la encuesta de la policía. El 78% de los

agentes concordó con la necesidad de aumentar el número de policías en los

destacamentos para mejorar el trabajo que se realiza. Se considera relevante resaltar que

los residentes señalaron que la policía no controlaba la violencia y criminalidad en los

barrios. Los patrullajes son percibidos por algunos como mal realizados y escasos, sobre

todo cuando solo patrullan por las noches. Sin embargo, los agentes entrevistados

afirmaron el contrario.

Finalmente, la gran mayoría de jóvenes entrevistados, considera que la policía le reservaba

un trato agresivo, abusivo e irrespetuoso de sus derechos humanos. Los líderes

comunitarios expresaron preocupación por el trato observado de la policía con los jóvenes.

Esto se refleja en la afirmación en la encuesta policial de un inquietante 39% que estuvo de

acuerdo con que los derechos humanos pueden violarse en casos que los ameriten.

Además es preocupante que el 21% de los agentes considera que la policía puede actuar

con su propia metodología sin dar explicaciones.

La desconfianza hacia los agentes policiales es generalizada entre los residentes de los

barrios. Las percepciones y experiencias de las y los residentes de los 18 barrios

estudiados hacia las autoridades locales y específicamente las autoridades policiales fueron

notablemente negativas, evidenciando una marcada inconformidad con las estrategias de

control y las acciones policiales. Además, los grupos entrevistados señalaron con mayor

frecuencia que la actuación de la policía influía en que se cometieran delitos en los barrios.

Esto, según los entrevistados se debe a que se percibe que los policías podían proteger

delincuentes a cambio de dinero y que se realizaban arrestos injustificados para demostrar

actividades y obtener beneficios monetarios. Si bien la mayoría de residentes tiene más

temor hacia los delincuentes en los barrios, la desconfianza hacia los agentes es tal que

algunos afirmaron que sentían más temor en la policía por sus conductas extorsivas.

La percepción de la peligrosidad de los barrios varió entre los participantes del estudio, sin

que emergiera un patrón definido. Sin embargo, los grupos entrevistados reportaron una

realidad común acerca de la violencia y criminalidad: evidenciando la necesidad de

introducir cambios que beneficiaran a los barrios de estudio. Los agentes encuestados

sugirieron incrementar el número de policías patrullando en las calles (50%), mejorar las

oportunidades de salario y trabajo (63%), las oportunidades educativas (53%) y apoyar los

padres que tienen problemas en la convivencia familiar (51%). Entre los residentes, las

sugerencias propuestas siguen siendo hacia conductas más punitivas, no obstante su

marcada insatisfacción hacia la institución policial.

El estudio se concluye con algunas recomendaciones que emergen del dialogo con los

residentes. En primer lugar es importante resaltar que la política de “mano dura” resulta en

su mayoría ineficaz porque tratar de “reeducar” o castigar a un joven que ha violado la

Ley con más violencia es señalarle que la violencia es un camino válido. Además, se

sugiere terminar con los arrestos de jóvenes en los barrios por aspectos culturales

tales como tener el pelo largo o trenzado o usar tatuajes, argumentando delitos

menores. Finalmente, se considera que la modernización de la Policía Nacional debe

tomar en cuenta la inclusión y el dialogo con los lideres comunitarios en

representación de las áreas geográficas del país.