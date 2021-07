Estudiantes no vacunados podrán asistir a clases

No se puede impedir la asistencia de estudiantes que no se hayan vacunado a las aulas, porque esto sería una violación a los derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución.

La advertencia la hizo el ministro de Educación, Roberto Fulcar, al ser consultado sobre este tema, y dijo que su gestión actúa absolutamente apegada a la Constitución y a las leyes.

“No podemos prohibirles su asistencia a las aulas porque la Constitución nos limita en eso y nuestra gestión es apegada a la ley”, dijo el ministro, quien agregó que de todas maneras el Ministerio se ha sumado a los operativos de vacunación, porque conviene a todos los sectores y que toda la población esté protegida.

“Yo llamo a los profesores, a todos los maestros de la República Dominicana para que hablen con sus alumnos y estos a su vez que hablen con sus padres o sus tutores, vamos a vacunarnos porque la vacuna no duele, no enferma, no mata, lo que mata es el COVID-19”, argumentó Fulcar.

El ministro recomendó a los sectores convertirse en agentes motivadores de la vacuna, para que cuando se regrese a las escuelas, esté garantizada la salud de la mayor parte de la población. Fulcar espera que con los niveles de vacunación para el inicio del próximo año escolar en el país haya una situación sanitaria más positiva.

Colegios no exigirán tarjeta de vacunas