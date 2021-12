Estudiante es arrestado en Brooklyn con pistola cargada y 30 mil dólares

NUEVA YORK.- Un estudiante de 17 años, no identificado por ser menor de edad, fue arrestado este miércoles portando una pistola cargada y 30 mil dólares en efectivo en la escuela secundaria “Urban Assembly School for Law and Justice”, ubicada en el 283 de la calle Adams, en Downtown Brooklyn, donde asisten decenas de alumnos dominicanos.

El estudiante llegó tarde a la escuela, por lo que tuvo que registrar su asistencia dentro de la oficina. Fue allí donde la secretaria notó que de su mochila salía lo que consideró era un arma de fuego y llamó a la policía.

Cuando las autoridades llegaron descubrieron que el joven llevaba la pistola cargada de 9 mm y más de 30,000 dólares en efectivo, siendo arrestado y llevado a una comisaría local para su procesamiento.

Este jueves, las autoridades investigaron el plantel y descubrieron 21 armas, entre ellas 9 cuchillos, 7 gas pimienta, 4 pistolas paralizantes y un par de nudillos de latón, dijeron las autoridades. La escuela no dispone de detectores de metales.

De acuerdo con oficiales, se establecerá un control estricto para evitar que los jóvenes porten armas de fuego en los establecimientos educativos, ya que en los últimos meses se han incautado cinco en diferentes centros de estudios.

Asimismo, están tomando medidas de seguridad extra por el caso ocurrido en esta semana en la ciudad de Oxford-Michigan, donde un estudiante de 15 años abrió fuego en su escuela matando a 3 estudiantes y un profesor.

El arma usada había sido comprada por su padre el Día de Acción de Gracias y se la regaló a su vástago.

Este tiroteo es el más mortífero en lo que va del año en una escuela, según Everytown For Gun Safety, un equipo que recopila estadísticas de incidentes armados y presiona para el control de armas.

Antes de lo ocurrido este martes, hubo 138 tiroteos en escuelas de Estados Unidos en 2021, según cifras las estadísticas, dejando como saldo 26 personas fallecidas.

Los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de EUA fueron el ataque de abril de 2007 en Virginia, muriendo 33 personas, incluido el atacante; seguido del ataque de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, que dejó 28 muertos, entre ellos 20 niños y el agresor.

En febrero de 2018, un exalumno con un rifle de asalto AR-15 abrió fuego en su antigua escuela secundaria en Parkland, Florida, matando a 17 personas, en el tiroteo más mortal en una escuela secundaria en la historia del país.