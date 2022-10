Estrellas ganan histórico partido con corredor designado ante Leones

SANTO DOMINGO. En el primer partido que requirió del corredor designado, las Estrellas Orientales sacaron este miércoles la mejor parte para llevarse un triunfo 3-2 ante los Leones del Escogido, que desperdiciaron su oportunidad en calidad de visitantes en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Después de un out, un sencillo de Gustavo Núñez en rodado lento hacia el campo corto Luis de los Santos, permitió que Rainer Núñez anotara luego de un error en tiro del defensor de esa posición y así las Estrellas (3-2) ganaron el partido a Leones (1-4) bajo la nueva regla de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana.

Este histórico partido lo ganó Chase Shugart (1-0,13.50) y perdió Enoli Paredes (0-1,7.72).

Las Estrellas requirieron de ocho lanzadores y el Escogido de siete. Radhamés Liz (3.1 entradas de dos carreras) comenzó por los verdes y Leuris Gómez (4.0 entradas de tres hits) por los rojos.

Los Leones dominaban el marcador 2-0, e marcar una en el primer con sencillo remolcador de César Puello para que anotara Peter O’Brien y otra en el cuarto, con un jonrón de Jimmy Paredes.

Las Estrellas respondieron con una en el quinto, cuando Rodolfo Durán fue retirado con batazo por primera y anotó G. Núñez y luego vino el empate con un doble de Endy Rodríguez al prado derecho, que remolcó a José Tena.

Con esa producción llegaron así al extrainning y por regla de la liga, a partir del pasado 18 de octubre, un partido que se extienda hasta el episodio 12 comenzará con un corredor en la intermedia abriendo el episodio.

En la parte alta del episodio 12, lanzando Chase Shugart, Anderson Féliz comenzó corriendo en la intermedia por los Leones. Féliz fue puesto out en la antesala por jugada de selección en batazo de Luis Valdez, quien quedó en la inicial, después fue puesto out en intento de robo y Starlin Castro cerró la entrada con rodado de short a primera.

En el cierre del inning 12, contra el relevista Enoli Paredes, las Estrellas comenzaron con Luke Williams en la intermedia. Domingo Leyba fue golpeado. Williams fue puesto out en tercera por jugada de selección, en batazo de Núñez, quedando hombres en segundo y primera. Tocó el turno a Gustavo Núñez, quien definió la victoria con su sencillo al shortsotp.