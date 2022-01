Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” llega a Barahona y Oviedo de manera simultánea

Con la incorporación de más de 200 agentes del orden, 11 camionetas, 15 motocicletas y dos Unidades Tácticas, así como el apoyo de dos Camiones Cárcel y 10 patrullas a pie, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, encabezó el acto de lanzamiento de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ´´Mi País Seguro´´ en los principales sectores de Baitoita, La Delicia, Pueblo Nuevo y Zona Comercial en Barahona, así como en el municipio Oviedo de la provincia Pedernales.

Durante el acto, Vásquez Martínez afirmó que el Gobierno decidió impulsar el proyecto piloto “Mi País Seguro” a todas las provincias del país, ante los resultados positivos que ha venido arrojando la iniciativa en los barrios Cristo Rey, La Puya de Arroyo Hondo, La Zurza y el ensanche La Fe del Distrito Nacional, San Francisco de Macorís, Santiago y que lo mismo espera ocurra en Barahona y Oviedo.

“Esta provincia y el municipio Oviedo habían sido abandonados a su suerte en el pasado, pero en esta gestión del presidente Luis Abinader tenemos el compromiso de honrar esa deuda social acumulada, por eso estamos aquí, para dar ese primer paso con esta iniciativa”, aseveró.

Como parte de estas acciones en materia de seguridad, el ministro dispuso la incorporación de 150 nuevos agentes del orden, ocho camionetas, 9 motocicletas, 10 patrullas a pie para la Zona Comercial, un camión cárcel y una unidad táctica en Barahona, mientras que para el municipio de Oviedo 55 policías más, 3 camionetas, 3 motocicletas, una unidad táctica y un camión cárcel.

Destacó que como parte del programa «Mi País Seguro», desde este día histórico que coincide con el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, las autoridades junto a los principales sectores representativos de Barahona que participan en la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, unirán esfuerzos en el combate de la violencia y la delincuencia.

“Llamamos a los grupos organizados, líderes comunitarios, religiosos, educativos, deportivos y demás actores que de una forma u otra contribuyen para el bienestar de Barahona y el municipio de Oviedo, que se sumen a este gran plan, que nos apoyen, que nos vean como sus aliados permanentes, porque esto no se trata de un gobierno ni de un partido en particular, se trata de un plan que tiene como objetivo central devolverle la paz y tranquilidad a estos pueblos, cueste lo que cueste, ya que Barahona y Oviedo deben superar los obstáculos que por años han impedido su desarrollo”, manifestó el funcionario.

Indicó que en Barahona y Oviedo continuará con el programa de entrega de armas de manera voluntaria y la identificación de motocicletas, porque son dos pilares de primer orden en esta Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana.

Anunció que otros ministerios y dependencias gubernamentales, principalmente del Gabinete Social, estarán apoyando la iniciativa.

«Quiero resaltar que esta estrategia no solo abarca la parte represiva y preventiva, sino que cuenta con acciones integrales de las demás agencias del Gobierno, lo cual impactará de manera directa en el seno de la familia y los sectores más necesitados», afirmó el ministro.

Aseguró que, como autoridad, Interior y Policía llegó a Barahona y Oviedo para quedarse, porque no abandonará estos territorios hasta lograr los resultados esperados.

“Reafirmamos nuestro compromiso de luchar de la mano con los hombres y mujeres de esta provincia para lograr no solo resultados fructíferos, sino que estos logros sirvan de base para repetirlos en otras demarcaciones donde tenemos previsto impactar con esta iniciativa”, concluyó.

En la actividad participaron el director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then; la gobernadora provincial de Barahona, Diones Maribel González, representantes de grupos organizados, entre otros