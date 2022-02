Este jueves 03 de febrero se presentan Sergio Echenique y Giorgio Siladi en la Sala Manuel Rueda

Santo Domingo, D.N.- Luego de un tiempo fuera de los escenarios, Sergio Echenique y Giorgio Siladi se reencontrará con el público que los vio crecer. La apuesta será en la Sala Manuel Rueda el día 03 de febrero del año 2022, día en que los artistas darán la bienvenida a una nueva etapa en sus carreras como solistas.

Durante el concierto, el público tendrá la oportunidad no sólo de cantar las canciones de ambos a todo pulmón, sino que también será parte del espectáculo. Ambos artistas interpretarán canciones de sus respectivas carreras, desde Zoom y Bocatabú, hasta el material recientemente presentado. El encuentro está pautado a las 8:00 pm, en una noche donde los asistentes podrán disfrutar de canciones como “Quédate», “A Contraluz”, “Lo Que Soy”, “A La Mera Hora», entre otras.

En palabras de Sergio Echenique, “para nosotros es de gran emoción poder reencontrarnos una vez más con el público después de un tiempo fuera de los escenarios. Tuvimos la oportunidad de compartir juntos en un concierto realizado por Giorgio hace unos meses, y al ver la reacción del público sabíamos que no podía quedar ahí. Estaremos dejando todo en ese concierto, les prometo que será una experiencia inolvidable”.

Este concierto marcará oficialmente la transformación artística de Sergio Echenique, con más de 15 años en la industria musical del país, en SEYÉ.

“Para mí siempre será un honor volver a casa. Aunque actualmente radico en la ciudad de México, siempre existirá una conexión y calor con el público que me vio crecer que será irremplazable. Hacer este concierto junto a Sergio me llena de mucha emoción. Hemos trabajado juntos en ocasiones anteriores, sobre todo desde que lanzamos “PSICODÉLICO”, nuestra colaboración musical, la química siempre ha estado. Desde ya podemos prometerles una noche que no olvidarán jamás”, afirma Giorgio Siladi.

El concierto contará con la participación del artista chileno Vicente Cifuentes como contraparte, quien fue galardonado con la Gaviota de Plata en el Festival Internacional Viña del Mar en el año 2020.