Estados Unidos exigirá a viajeros prueba negativa de COVID-19 realizada un día antes del viaje

En momentos en que Estados Unidos está detectando más casos de infectados con la variante ómicron del coronavirus, sus autoridades han decidido modificar los requisitos de entrada para los viajeros.

En tal sentido, a partir del lunes 6 de diciembre se exigirá a todos los viajeros mayores de 2 años el resultado negativo de una prueba viral COVID-19 (antígenos o PCR) tomada 1 día antes de abordar su vuelo para ingresar a territorio norteamericano. A los viajeros también se les exigirá confirmar en forma de declaración jurada que la información que presentan es cierta.

Se recuerda que además de la prueba negativa, los viajeros extranjeros deberán estar con el esquema completo de vacunación y proporcionar la documentación del estado de vacunación antes de abordar el avión.

Solamente alguien se considera totalmente vacunado en los siguientes casos:

-2 semanas (14 días) después de haber recibido la dosis de una vacuna de dosis única aceptada.

-2 semanas (14 días) después de haber recibido la segunda dosis de una vacuna de 2 dosis aceptada.

-2 semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna contra el COVID-19 aceptada (no placebo) en un ensayo clínico.

-2 semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna contra el COVID-19 Novavax (o Covavax) (no placebo) en un ensayo clínico fase 3.

-2 semanas (14 días) después de haber recibido 2 dosis de cualquier combinación de vacunas contra el COVID-19 aceptadas que han sido administradas en un intervalo de al menos 17 días.

Si no reúne estos requisitos, las autoridades consideran que el pasajero no tiene la vacunación completa. Aunque haya padecido COVID y solo se le haya aplicado una dosis de las vacunas de 2 dosis, no se considera esquema completo en los Estados Unidos.

Las excepciones a esta política son: menores de 18 años; personas que, por prescripción médica, no pueden recibir la vacuna y viajeros de emergencia que no tienen acceso a la vacuna.

Ya no será necesario que los viajeros extranjeros que hayan estado en uno de los 33 países anteriormente con restricciones obtengan excepciones de interés nacional (NIE) para viajar.

Las vacunas aceptadas incluirán las aprobadas o autorizadas por la FDA, así como las vacunas con una lista de uso de emergencia (EUL) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) no recomiendan el uso de combinación de vacunas contra el COVID-19 en el esquema principal. Sin embargo, estas estrategias son cada vez más frecuentes en muchos países fuera de Estados Unidos. Por consiguiente, a los fines de interpretar los registros de vacunación para viajar a los Estados Unidos, los CDC considerarán válidas las combinaciones de vacunas contra el COVID-19 aceptadas.

En lo que respecta a las pruebas, aquellos viajeros que tengan el esquema de vacunación completo deberán mostrar igualmente una prueba negativa realizada como máximo 1 día antes del viaje. Eso incluye a todos los viajeros: ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales (LPR) y ciudadanos extranjeros.

Los viajeros no vacunados, ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o el pequeño número de ciudadanos extranjeros no vacunados exceptuados, deberán mostrar la documentación de una prueba negativa realizada como máximo un día antes del viaje.